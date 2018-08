Una estrella en la piscina

Futura estrella y una nadadora excepcional. Tras hacerse con el oro en el Campeonato de España, la onubense Alba Vázquez ya se prepara para sus próximos objetivos, que serán la Copa del Mundo y los Juegos de la Juventud. Incansable y con ganas de más, la joven de dieciséis años, que cursará Bachillerato y ha aprobado todas las asignaturas, aspira a llegar a lo más alto en este deporte.

-¿Cómo comenzó en el mundo de la natación?

Cuando subo al podio pienso que es una recompensa por todo el esfuerzo realizado"

-Empecé con tres años porque mi madre decidió apuntarme para que aprendiera como cualquier otro niño, y poder tenerme controlada tanto en la playa como en la piscina, para que no me pasase nada. Poco a poco seguí y más tarde pude federarme y competir, hasta el día de hoy.

-¿Qué le anima a competir?

-Realmente, mi madre me apuntó a varias actividades y más tarde yo misma me di cuenta de que lo que me gustaba era la natación por encima de otros deportes, así que eso fue lo que me animó a competir y a seguir con ello.

-En julio se proclamó campeona de España, ¿qué piensa cuando sube al podio?

-Que llevo mucho tiempo intentándolo y que todo merece la pena, porque todo sacrificio tiene su recompensa, y al final los momentos más duros se ven premiados.

-Ha sido la primera onubense en conseguir la mínima para disputar el Campeonato de Europa Júnior, ¿cómo fue esta experiencia?

-Llevaba bastante tiempo con este objetivo en la cabeza y la última vez me quedé a poco de lograrlo. Entrar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Málaga ha supuesto un salto para mí.

-¿Qué supone la natación para usted?

-A parte de ser una rutina, es mi vida. Me gusta mucho nadar, no es sólo un pasatiempo, es algo serio.

-Obtuvo el cuarto puesto en una categoría y dos novenos puestos, ¿esperaba estas marcas en una competición de carácter internacional?

-Realmente no, para nada. El cuarto puesto lo obtuve en 400 estilos e inicialmente iba la decimocuarta, por eso el objetivo real era bajar mi tiempo y poco más, pero nunca pensé en hacerlo hasta el punto de ser cuarta. Me esperaba más del 200 braza, donde quedé novena, sin embargo fue al revés, pero estoy muy contenta por ello.

-¿Cómo fue la preparación para el Europeo?

-Estuve entrenando junto al equipo en el CAR de Sierra Nevada durante un mes aproximadamente, con horas para el estudio establecidas y un programa concreto. Después continuamos ejercitándonos en Málaga con dos técnicos, Xavi y Esteban, para preparar los relevos y todo lo que nos faltaba y unos cinco días antes del Europeo fuimos a Barcelona.

-Ha pasado un tiempo en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga y también en el de Granada. Actualmente, ¿cómo son sus entrenamientos?

-Bastante duros, porque he tenido que acostumbrarme al gimnasio y a entrenar por las mañanas mientras compaginaba los estudios. Los entrenamientos y los técnicos son más exigentes, porque se trata de otro nivel y todo es muy distinto. Durante el curso, entrenaba a las seis de la mañana, hasta las ocho, y luego iba al instituto. Por la tarde tenemos otro entrenamiento y luego dedico todo el tiempo necesario a estudiar.

-¿Cómo consigue compaginar los estudios con el deporte?

-No duermo en exceso y aprovecho los días que no entrenamos por la mañana, además de los fines de semana. También tengo unos compañeros muy buenos, que me ayudan en todo.

-¿Cómo es su relación con los compañeros?

-Bastante buena, de hecho este año sólo éramos siete chicas, pero hemos conseguido establecer una buena relación. Además, cuando llego muy cansada de los entrenamientos, me apoyan muchísimo y son un pilar muy importante.

-¿Qué le gustaría estudiar?

-Aún no lo tengo claro, pero mis dos opciones son Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, para dedicarme a esto, o Criminología. También tengo que tener en cuenta si puedo estudiar en Málaga, que es donde esta el CAR, e ir viendo distintas posibilidades.

-Antes pertenecía al Club Huelva y ahora al Colombino, ¿qué ha significado este cambio?

-En el Club Natación Huelva me formé, pero necesitaba un cambio y estoy muy contenta en el Colombino desde que llegué. Me llevo bien con todos, hay un ambiente que me gusta muchísimo.

-A nivel de apoyos, ¿considera que tiene los suficientes?

-En cuanto a mi familia y amigos sí, pero en cuanto a instituciones o entidades no siento tanto apoyo. Normalmente suele pasar que el apoyo se dirige a deportes más populares como el fútbol o incluso el baloncesto, que se consideran más importantes, pero bueno, lo estamos intentando, ya que las competiciones me las pagan mis padres y ellos son una ayuda fundamental. Me acompañan a entrenar y lo hacen sin quejarse y me compran el material que necesito en todo momento. Lo valoro muchísimo.

-¿Qué opina del auge del deporte femenino en los últimos tiempos?

-Que debemos seguir así. Necesitamos que se fomenten todos los deportes y que se nos escuche para conseguir que se hable cada vez más de todo ello.

-Además de la natación, ¿practica otros deportes?

-Hago ejercicios de gimnasio, salgo a correr y practico la halterofilia, pero todo ello forma parte de actividades complementarias en mi propio entrenamiento.

-¿Cuál es su referente?

-Mireia Belmonte, porque entrena mucho y creo que se ha privado de muchas cosas, pero a pesar de ello sigue luchando y consiguiendo sus objetivos.

-En septiembre viajará a Emiratos Árabes para disputar la Copa del Mundo de Natación, ¿qué supone esta competición para usted?

-A parte de que es mi segunda competición internacional, estaré junto a deportistas que tienen un nivel altísimo y son muy importantes. Por este motivo, lo que quiero es ver cómo es mi rendimiento allí o hasta dónde puedo llegar.

-En octubre estará presente en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires, ¿qué objetivo se ha marcado?

-En principio, bajar mi marca es el objetivo principal y después de eso, intentar quedar en el mejor puesto posible.

-¿Cuál es su sueño deportivo?

-Ir a las Olimpiadas. Creo que es el sueño de cualquier deportista.