El sueño tendrá que esperar El Cartaya incorpora a sus filas tres nuevos refuerzos

El CDB Enrique Benítez vuelve por sexto año consecutivo a la Liga EBA. El conjunto onubense, que tenía como plazo máximo para su inscripción en LEB Plata el pasado 6 de julio, no alcanzó los requisitos necesarios para jugar en dicha competición. A pesar de ello, el presidente de la entidad, Enrique Escalante, se mostró positivo y esperanzado la pasada semana, ya que aún contaban con la posibilidad de que la Comisión Delegada abriese una nueva fecha en función de las plazas sobrantes en la Liga.

En este sentido, el CDB Enrique Benítez anunció ayer su presencia en la Liga EBA de forma definitiva, a través de un comunicado en el que el club señalaba que "el sueño de plata tendrá que esperar". Así, la entidad señalaba que no había obtenido los apoyos suficientes para jugar en dicha categoría, a pesar de la reestructuración inicial de la Liga LEB que, según detallaron los onubenses, "era una oportunidad única".

Enrique Escalante agradece el apoyo y manda un mensaje positivo a la afición

El conjunto onubense contó la pasada temporada con un presupuesto de 120.000 euros y para disputar la LEB Plata, requerían entre 70.000 y 80.000 euros más, además de un aval de 54.000 euros y otros 20.000 para gastos de gestión del propio club. A pesar de no obtener los apoyos necesarios, el Enrique Benítez ha sellado recientemente un acuerdo con Krypteia Capital, empresa gestora del Recreativo de Huelva en colaboración con Eurosamop, que será su patrocinador oficial durante la próxima temporada.

En cuanto a este comunicado, Enrique Escalante ha enviado un mensaje optimista a la afición, en el que el presidente ha manifestado que "queríamos jugar en LEB Plata y no ha sido posible, pero no debemos ser negativos ni derrotistas ya que el club no ha parado de crecer en los últimos años". Asimismo, Escalante señaló que "hemos conseguido recuperar la ilusión por el baloncesto en Huelva y vamos seguir luchando, ahora más que nunca, para hacer realidad nuestro sueño".

Por último, y con respecto a los apoyos recibidos, el presidente ha puntualizado que "queremos dar las gracias a los que se han sumado al proyecto y que harán que podamos seguir con más energía y con más posibilidades de alcanzar el sueño de plata y también dar las gracias a la afición".

El Enrique Benítez, que disputará este año la Liga EBA en el grupo D, ya conoce a sus rivales y se enfrentará a equipos como el CB Almería, ULB La Línea, CB Cimbis, UDEA Algeciras, C.A.M. Enrique Soler, Unicaja, CB Andújar, Cáceres Basket, Real Betis EPlus. CB Utrera, CB Coín, CB Marbella, CB San Fernando, Basket Benahavis, CB Martos o el CD Cordobasket.

El Cartaya ya prepara la próxima temporada con nuevos refuerzos entre sus filas. En este sentido, y debido al desmantelamiento del Isla Cristina, hasta tres jugadores han decidido recalar en el conjunto de Limón.

En primer lugar, fue Sebas el primero en llegar a las filas del conjunto y posteriormente lo siguieron el centrocampista Fernando Vaz y el lateral Manuel, que ya son jugadores del equipo rojinegro. De hecho, además de las tres incorporaciones isleñas, algunos más también se han ofrecido al equipo que dirige Limón, aunque han sido descartados finalmente, porque el técnico sólo precisa ocupar algunos puestos específicos.

Así, y al menos por el momento, la plantilla del Cartaya queda cerrada con la renovación de Pitu, a falta de posibles refuerzos en la zona de arriba.

Quien se ha despedido definitivamente del club es Álvaro Pereira. La joya de la cantera cartayera no aceptó la oferta económica del club al consideróarla insuficiente, por lo que jugará en el San Roque B la próxima temporada.

Con respecto a los partidos amistosos, el Cartaya ha cerrado uno ante el Punta del Caimán y otro contra el Rosal de la Frontera y está a la espera de cerrar uno con el Recreativo de Huelva y otro con el Sevilla C, aún sin fechas.