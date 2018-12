Otro empate para la Olímpica Valverdeña con gol de Pablo Oliveira (1-1)

Dije hace días que Pablo Oliveira era posiblemente el mejor central de la categoría. Me equivoqué. Pido perdón. Es el mejor. Le faltaba el gol y desde entonces ha hecho tres. El de ayer sirvió para amarrar en el último suspiro el séptimo empate de la temporada. Justo la mitad de los encuentros que se llevan disputados. Las tablas de esta jornada son bastante justas. Al menos, durante el tiempo reglamentario. Nadie mereció más que su infortunio. Escasísimas ocasiones de gol entre dos escuadras que se dan la mano en la clasificación. Quizá sea por relajación, quizá por estados de ánimo de otra índole, pero la Olímpica decrece con rivales de su misma identidad. Ayer, volvió a pasar.El Torreblanca llegó al Javier López con el balón junto a la bota y sorprendió con una presión alta. La Olímpica copió el estilo y todo desembocó en un tedioso partido. Sólo cuando se desarmaron las defensas, ambos conjuntos disfrutaron de algunas ocasiones. La más clara, a favor de la Olímpica, que frustró Braulio. Mejor dicho, reparó Pedro. Un penalti a la escuadra inferior y una manopla salvadora.La Olímpica arrastró el duro golpe en todo momento. No llegó a reponerse nunca. Güi en una falta envenenada puso en apuros al meta visitante. Ni Braulio, ni Diego, ni más tarde Samu inquietaron la meta rival. Al otro lado, debutaba León con un par de intervenciones de mérito y un gol, obra de Aranda, con empate a cero. Supo elevar el esférico en su salida. En la celebración, el delantero acabó expulsado no se sabe muy bien por qué.Con uno más, llegó el tanto de Oliveira. Solitario y de cabeza en el segundo palo. Los seis minutos de descuento fueron una tortura para los sevillanos. Para su suerte, Selu no acertó, Diego se entretuvo y Fran se encontró una pierna forastera. Reacción tardía. Empate suficiente.

FICHA TÉCNICA:

Olímpica Valverdeña: León; Paco (Antón, 29’), Pablo Oliveira, Sergio (Fran, 46’), Güi, Víctor Pachón, Luis Zambrano, Selu, Kevin (Samu, 63’), Diego y Braulio.

Torreblanca: Pedro; Vilches, Alviz (Ismael, 87’), David (Contreras, 21’), Luis, Julio (Iraola, 52’), Mejías (Kisko, 71’), Álex (Seda, 81’), Aranda, Pinto (Javi, 71’) y Mario.

Goles: 0-1 (75’) Aranda. 1-1 (90’) Pablo Oliveira.

Árbitro: Terrón Illescas (gaditano). Mostró cartulina amarilla a Diego por parte local; y a Julio, Iraola, Javi y José Antonio Lara (entrenador) por parte visitante. Expulsó por doble amarilla a Aranda (77’) en la celebración del gol.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo cuarta jornada de liga del Grupo I de División de Honor, disputado en el Javier López Guilarte ‘Zarrita’ de Valverde del Camino ante algo más de 200 personas.