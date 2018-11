Derrota de las que hacen daño del San Roque (2-1)

Dolorosa e inexplicable derrota del San Roque de Lepe en Los Barrios. Fue una remontada épica de los locales, de esas de las que tardan mucho tiempo en olvidarse y de las que hacen daño a quien la sufre. Los barreños consiguieron darle la vuelta al marcador en el tiempo añadido tras ir perdiendo desde el minuto 48 con un tanto del exgualdiverde Ekedo. Pero los de Rafa Escobar no se dieron por vencidos, ni siquiera cuando se veían con un punto en el bolsillo en el minuto 92, y se llevaron el premio gordo en el 94’ para desesperación lepera. La lluvia que cayó durante las horas previas al partido marcó la contienda. En algunas zonas del terreno de juego había bastantes charcos, lo que hacía que el balón no rodara bien. Con este panorama los dos equipos apostaban por abrir el balón a las bandas o directamente a los delanteros buscando la espalda de los centrales.De esta manera el aurinegro Higor, a pase de Sumy, se plantó en el 12’ solo ante Zamora, pero se trabó al intentar sortear al meta gualdiverde. La réplica la puso a renglón seguido Forján, cuyo remate se paseó por la línea de gol. El partido se trababa mucho en el centro del campo por las condiciones del terreno de juego, pero la Unión conseguía asomarse por la meta onubense y tuvo ocasiones para irse al descanso con ventaja. La más clara la sacó el central Siles bajo palos en el 41’. Como curiosidad, el balance de saques de esquina tras los primeros 45 minutos era de 5-0 para los barreños. Ekedo adelantó a los suyos justo tras el descanso. El exgualdiverde pidió perdón a la afición, que desde el Comando Chicharrón no paró de animar ni un minuto, después de aprovechar un pase desde la derecha de Higor, que se marchó de todos los que le salieron al paso. Los leperos aguantaban bien el empate ante una UD Los Barrios que tomaba las riendas del partido. En el 52’ Álex Vázquez obligó a Álvaro a meter la mano en la misma escuadra para evitar el empate. En la siguiente jugada fue Alan el que lo intentó, pero su disparo se perdió por la línea de fondo tras tocar en un contrario. El partido se encaminaba hacia el final y parecía que el San Roque de Lepe se iba a llevar el gato al agua. Pero la entrada de Facu y el cambio de posición de Almenara, que pasó del lateral al extremo, dieron más mordiente a los locales. Ni la lesión de Sergio Iglesias, que solo aguantó cinco minutos en el partido, pudo con las ganas de los de Escobar. Precisamente Almenara y Facu estuvieron a punto de poner la igualada antes de que se cumpliera el minuto 90. El colegiado concedió seis minutos de tiempo añadido. Fue letal. En el 92’ Facu recogió un centro al área desde la izquierda y su remate no lo pudo atajar Álvaro. Parecía que el 1-1 iba a ser el resultado definitivo. La jugada final tuvo lugar en el minuto 94, en una falta botada por Álex Vázquez desde su propio campo. El rechace fue para Paco Borrego, que centró y Facu cabeceó al palo. Hubo un par de rechaces más hasta que Alan recogió uno de ellos y acertó con el fondo de las mallas para pesadilla aurinegra.