Un cuarto puesto agridulce para Emilio Martín

Emilio Martín se mostró "satisfecho" con el cuarto puesto cosechado en la prueba celebrada en Les Herbiers del Grand Prix de Francia, pero aseguró que ve "imposible" lograr el título colectivo con el club Gonfreville.

El bicampeón mundial expuso en sus perfiles de redes sociales que compitió en Francia con mejores sensaciones que las últimas carreras. "Por fin una carrera que me deja satisfecho este año, junto a la del Campeonato de España en Avilés", remarcó el onubense.

Al Grand Prix francés solo le resta una etapa, que se correrá el 30 de este mes

En cuanto a la clasificación por equipos, indicó que fueron segundos, así que "el título se antoja casi imposible, por no decir imposible a secas", aseguró.

En la primera carrera estuvo sufriendo "bastante" el último kilómetro", lo que le hizo perder "muchos puestos" en la primera transición.

En la bicicleta intentó sin éxito escaparse porque estaba muy controlado. "No me dejan ni ponerme de pie en la bici", indicó el onubense. Se quedó atrás y no percibió la fuga de Nicolas Baroux y Mathis Margirier.

Tras una segunda transición "regulera", salió a correr sobre el decimoquinto puesto del grupo. "Empiezo tranquilo y poco a poco voy cogiendo mi ritmo, lo que me ayuda a progresar hasta la cuarta plaza de la general", relató el corredor sobre un segmento en el que corrió a 3:03 el kilómetro.

"A seguir entrenando duro que queda mucho por hacer", aseguró Martín, que piensa ya en el Desafío Doñana, el Iroman 70.3 de Cascais y el Campeonato de Europa de Duatlón en Ibiza.

El campeonato francés reúne en un total de cinco etapas a los mejores clubes femeninos y masculinos del país europeo. El circuito dio comienzo el pasado 1 de abril y concluirá el 30 de este mes en París.