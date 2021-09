El más cruel de los castigos para el Cartaya

Debe ser duro, después de atravesar el desierto, de beber agua en el fango, de morir y resucitar para morir de nuevo, de ser muy duro. A groso modo esa fue la vida del Cartaya en la Juventud, en un partido de varias partituras en el que el conjunto local tocó la última, en el 94, cuando el árbitro ya miraba de reojo su reloj. Y todo fruto de dos desajustes defensivos (voy a decir) que condenaron a un equipo, el Cartaya, que se movió en la inteligencia absoluta. Primero, desgaste; luego, ataque siempre y cuando la ocasión lo requiriese.

El equipo rojinegro se presentó en Jerez sabiendo que para rascar bola tenía que rozar la perfección en todos y cada uno de sus movimientos. Y así, el entrenador planteó un partido basando su punto de partida en la contención, en no dejar espacios, en ir fundiendo plomos a un adversario que con el paso de los minutos iría acercándose al precipicio de la angustia. No están las cosas en Jerez para especular con nada. Así que el arranque estaba claro. Pelota local, posesiones largas y el Cartaya a la espera, buscando un sablazo desde lejos o alguna jugada individual. Y en ese contenido se movió la primera parte, en la impotencia local para superar líneas y en la relativa comodidad visitante para mantener a raya a los artistas jerezanos. Tan solo un tiro de Juanito alteró el horizonte, mientras que Lolo agitaba con un derechazo a los onubenses. Nada de nada, solo sustos.

El inicio de la segunda parte fue un calco, hasta que llegó un saque de banda, lo más fácil de defender en teoría, y ahí se murió el Cartaya, cuando le cayó el balón manso a Colorado, que estaba esperando en el segundo palo sonriendo maliciosamente. Uno a cero, minuto 56 de partido.

Escrutada la situación, el entrenador rojinegro comenzó a mover el banquillo y lo movió de forma abrupta. Retiró a tres y metió a gente de pensamiento abierto, de buscar la aventura, haga el tiempo que haga. A saber. José Díaz, Marcos Tavira y Miguelito. Y eso comenzó a surtir efecto y la primera impresión fue que el Cartaya dio un paso al frente y el Xerez uno atrás. Y entonces fue cuando llegó la conexión perfecta. Lolo, José Díaz y remate de Wocjik, al fondo de la red. Era el minuto 84 y ya solo faltaba contener, dejar pasar la vida y el tiempo, con los locales a la desesperaba y la Juventud en silencio stampa.

Pero llegó el momento fatídico. A falta de un minuto para consumir los cinco de descuento, otro desajuste atrás, (digo desajuste), dio con el cuerpo del Cartaya en la lona. Otra vez Colorado, fácil, sin oposición, solo en el segundo palo. Gol.

Hay cosas que se ensayan y que no suelen salir. Y otras no las ensayas y salen solas. Pero el Cartaya debería plantearse medir la concentración en esos minutos de la locura. Tenía el partido, tenía un punto de sabor a gloria bendita y se le fue. Una pena, un dolor enorme. Pero así es el fútbol cuando no controlas la fase definitiva. No se le puede reprochar nada. Pero rara vez tendrá otra oportunidad de silenciar un estadio como la tuvo ayer.

No pudo ser y estuvo cerca, muy cerca. Lo bueno es que el equipo compite, pero a partir de ahora, al margen de esa virtud tienen que ir sumando otras, como por ejemplo volver a ganar un partido.

Ficha técnica:

Xerez: Sato, Cancelo, León, Rodri, Colorado, Joselillo (Palacios), Rubén Jurado (Oscar), Juanito (Gutiérrez), Lucas, Adrián (Pavón), Iván (Borja).

Cartaya: Adrián, Manuel (Asuero), Cerpa, Joao Lobo, Fabinho (Tavira), Mario (José Diaz), C. Martínez (Miguelito), Lolo (Juan Lagos), Miguel Fernández, Wocjik.

Goles: 1- 0 min.56 Colorado ; 1-1 min.84 Wocjik; 2-1 m.94 Colorado

Arbitro: Santiesteban Adame del Colegio sevillano. Mostró cartulinas amarillas a los locales Cancelo, Joselillo, Adrián y Colorado. Y por los visitantes a Novoa.

Incidencias: La Juventud, unos 2.000 espectadores.