El San Roque se descompone

El San Roque de Lepe es en estos momentos un equipo en descomposición. Aunque suene muy duro, de esta y no de cualquier otra forma se puede definir la situación actual de un equipo que no solo marcha mal en lo deportivo y se acerca jornada tras jornada a puestos de descenso, sino que está viendo cómo su plantilla pierde elementos a marchas forzadas y sus relevos, escasos de momento, no acaban de cubrir las ausencias de los que se han ido.

La derrota de la última jornada ante el Guadalcacín, colista desahuciado del grupo, dejándose remontar el gol inicial por un equipo que todavía no conocía la victoria en su propio terreno, demuestra hasta qué punto va a tener que sufrir el equipo aurinegro para conseguir la permanencia en Tercera División en los diecisiete partidos que todavía quedan para el final de la liga regular. Los 29 puntos que tiene el conjunto lepero en estos momentos, solo 4 por encima del descenso, se antojan como una ventaja exigua para evitar perder la categoría si el equipo continúa con la deriva que lleva en los últimos partidos. El San Roque nada más que ha podido conseguir 9 puntos de los últimos 39 puestos en juego, y así difícilmente se va a lograr la salvación.

Ni siquiera la llegada al banquillo aurinegro de Jesús Lino parece ser la solución a los problemas del equipo. Sus dos partidos al frente del San Roque los ha saldado con derrota y la posible reacción que suele traer un nuevo entrenador de momento brilla por su ausencia, aunque, bien es verdad que poca culpa se le puede echar al técnico olontense, contando, además, que se está quedando sin alternativas en cuanto a futbolistas a la hora de confeccionar sus alineaciones.

La derrota ante el Guadalcacín, colista, da buena cuenta de la crisis del equipo

Las últimas salidas han sido las de Cerpa, jugador cedido a comienzos de temporada por el Recreativo de Huelva y que se marcha ahora con destino al Algeciras, precisamente el rival del San Roque esta semana (Ciudad de Lepe, mañana a las 17:00), y Alfonso, futbolista llegado al club lepero hace solo un mes procedente del Motril y que vuelve al grupo IX de Tercera para jugar en el Atarfe Industrial.

Con estas últimas salidas ya son 14 futbolistas los que han salido de la plantilla aurinegra, la gran mayoría de ellos en el último mes, todos menos Ángel del Pino que salió del club tras la segunda jornada. La lista completa de bajas, además de los tres mencionados, la forman el portero Álvaro Robles, los defensas, Fatah, Thomas y Sumy, los centrocampistas Sergio Rodríguez, Javi Ordóñez y Manny, y los atacantes Keita, Moha, Pedro Mérida y Malick.

Los fichajes se limitan a Miguelito, Louis Robles, Yeison Rojas, Pera y Juan Jorrín

Por el contrario, las llegadas se limitan a Miguelito, Louis Robles, Yeison Rojas, Pera y Juan Jorrín, aunque este último todavía no ha debutado, además de la entrada-salida ya citada de Alfonso. Además, vuelve a sonar el nombre de Cifu como posible refuerzo, junto a otros como el portero Miguel Guerrero, procedente del Écija, o el mediocentro jamaicano Omar.

Como se puede comprobar y a la espera de que se concrete la llegada de algunos de los jugadores mencionados, un balance muy desigual que deja a este San Roque de Jesús Lino muy debilitado en la lucha que le queda por delante para salvar la categoría.