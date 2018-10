Los clubes de Punta Umbría cumplen con sus objetivos

El I Memorial Manuel Ortiz Trixac Boby de vela óptimist valedero como tercera prueba del Provincial de óptimist fue todo un éxito de participación y calidad por las condiciones que se dieron, perfectas para la vela ligera. La organización, a cargo del Real Club Marítimo de Huelva fue destacada por todos los participantes.

En lo deportivo, tanto el RCMT de Punta Umbría como el CD Náutico de la localidad costera coparon los premios más relevantes de la cita, que cierra la primera parte del Provincial de óptimist y que, como las dos anteriores, ha sido clasificatoria para la Copa de Andalucía de la especialidad.

Así, el RCMT de Punta Umbría, se impuso en la categoría sub 13 con Adriana Serra como primera de la general y lógicamente primera femenina. Mientras, Rodrigo Luis González, del CDN de Punta Umbría fue primero en la categoría masculina, en sub 13, con su compañero Miguel Ángel Beltrán en segunda posición y con Miguel Vázquez cerrando el tercero lugar del podio masculino. De esta forma, el Náutico de Punta Umbría ha copado el podio en la categoría masculina sub 13, metiendo a cuatro regatistas entre los cinco primeros.

Con respecto a la categoría sub 16, fue el RCMT de Punta Umbría el que copó el protagonismo de la general, con tres regatistas en los tres lugares del podio. Patricia Báñez fue primera; María Castillo segunda y Carmen Llorca, tercera, con Pablo Macías como primer regatista masculino. En esta categoría sub 16 masculina, Pablo Barroso, del CDN de Punta, fue finalmente tercero.

En resumen, los dos clubes de Punta Umbría cumplieron sus objetivos con creces. Ahora, el CDN de Punta Umbría se marcha a Puerto Sherry para participar en el Provincial Sevilla-Cádiz, que se va a disputar este próximo fin de semana, con el objetivo de preparar el Trofeo Hispanidad que se celebrará en aguas de Cádiz del 12 al 14 de octubre. Por lo que respecta al RCMT de Punta Umbría, va a hacer exactamente lo mismo.