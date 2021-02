Jornada intersemanal para el Sporting Huelva que hoy a las 17:00 recibirá al Rayo Vallecano de Madrid en los campos federativos de La Orden, en un encuentro correspondiente a la jornada 20 de la Primera Iberdrola. El encuentro llega apenas 4 días después de reiniciarse la competición para conjunto onubense debido a los casos de la Covid-19 en el seno del vestuario que obligaron a parar la competición y los entrenamientos al primer plantel.

La entrenadora sportinguista, Jenny Benítez, espera que el equipo mejore la intensidad, al tiempo que con la acumulación de entrenamientos avance en la mejora del estado físico de las jugadoras: “Cuando hicimos los cambios, el equipo mejoró en todos los aspectos y sobre todo en la lucha y en la entrega, que no estábamos teniendo nada en la primera parte, no éramos capaces ni de recuperar ni de asistir, y creo que mejoramos en eso”.

Al mismo tiempo, Jenny Benítez se mostró optimista sobre esa mejoría y la reacción del equipo: “Las que más tocadas estaban acabaron, alguna, es verdad que cansadas, pero sí durante la semana han estado entrenando y a medida que íbamos recuperando jugadoras el equipo ha sido más competitivo. Espero que esta semana lo sea muchísimo más porque tenemos un rival muy duro y ya no hay medias tintas, no podemos volver a decir: hay otra oportunidad. Es que no hay más oportunidades”. Jenny Benítez tuvo dos sesiones sobre el verde de las instalaciones de la Real Federación Andaluza de Fútbol en La Orden para preparar el encuentro, en las que la preparadora onubense hizo hincapié en corregir los errores del pasado sábado ante el Betis y en preparar un encuentro, el del Rayo Vallecano que prevé bien distinto y del que espera que lleve la iniciativa el Sporting. La importancia de los tres puntos en juego radica no solo en los que pueda sumar el Sporting, sino también en hacer que el Rayo Vallecano se convierta en uno de los equipos inmersos en la lucha por eludir los puestos de descenso: “Hay que meterlo en la pelea al Rayo como sea, hay que ganarle aquí como sea. Yo sé que el Rayo tiene diferentes armas a las del Betis y nosotros tenemos que intentar aquí que el rival no salga de su campo prácticamente”.

No habrá convocatoria hasta hoy, ya que será cuando Jenny Benítez ofrezca la lista de jugadoras convocadas que estarán inscritas en el acta del partido. Más allá del once que alinee, Jenny Benítez buscará encontrar “la mejor versión de las jugadoras, que creo que el sábado no lo demostraron”. Será además el primer encuentro de 2021 en suelo onubense, aunque debido a las restricciones sanitarias el encuentro deberá jugarse a puerta cerrada: “No podemos contar con público, la pandemia ha ido subiendo aunque es verdad que ahora parece que se está estabilizando y, nada, intentar ganar esos tres puntos y dedicárselo a la afición”, sentenció.