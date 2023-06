La categoría escuelas de ciclismo de carretera se prepara para una nueva cita en Bollullos

El Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2023 regresará a Bollullos Par del Condado el próximo domingo 11 de junio a partir de las 10 de la mañana con la celebración del LXIII Circuito San Antonio. La prueba organizada por el C.D. Agrup. Ciclista San Antonio es la segunda de las tres citas valederas para esta competición de ámbito provincial, siendo la localidad bollullera la sede de todas sus carreras.

Como en la anterior cita celebrada en el mes de mayo, la organización ha diseñado dos recorridos diferenciados por categorías situados en la zona del Recinto Ferial. Uno de 600m destinado a promesa y principiante y otro de 1km para alevín e infantil. El número de vueltas a completar será a decisión del jurado técnico presente en la prueba. La prueba arrancará con la gymkhana infantil para posteriormente iniciarse las mangas en línea desde promesa hasta infantil.

Las inscripciones pueden llevarse a cabo en este formulario web hasta el jueves 8 de junio a las 15h, con un precio de 2€ los federados y 7€ los no federados. Aquellos corredores que no abonen la inscripción a través de la web podrán inscribirse in situ el mismo día de la prueba con un incremento extra de 2€, en horario de 8:30 a 9:30.

Esta carrera está abierta a las siguientes categorías: promesa, principiante, alevín e infantil. Podrán participar ciclistas nacidos en 2016 o anteriores.

La siguiente prueba de este circuito provincial onubense para los más jóvenes ciclistas, será de nuevo en Bollullos Par del Condado, concretamente el domingo 27 de agosto con la disputa del XII Homenaje Ángel Camacho Salazar, cuyas inscripciones se abrirán próximamente.