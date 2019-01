Carolina Marín se clasifica para los cuartos de final en el Abierto de Malasia

Carolina Marín avanza en el Abierto de Malasia, donde esta mañana se ha clasificado para los cuartos de final. La volantista onubense se ha beneficiado de la retirada por lesión de su rival, la china Gao, cuando se disputaba el segundo set del encuentro,

Marín se impuso en la primera manga por un claro 21-16 a Gao, número 15 del mundo. El segundo asalto el control del marcador era de la asiática, hasta que tuvo que abandonar por una lesión con 8-6 en el electrónico después de 30 minutos de juego.

Get well soon, Gao 🙏 Next: quarterfinals 🇲🇾🏸Recupérate pronto, Gao 🙏 Siguiente: cuartos de final 🇲🇾🏸#MalaysiaMasters pic.twitter.com/mVcrOLkWxq