Mas ya bucea entre la élite

Enric Mas (Artá Baleares), de 23 años, se ha convertido con su segundo puesto en la Vuelta en una esperanza con destellos de realidad que ya ilumina e ilusiona al necesitado ciclismo español.

En su segundo año de profesional, el heredero elegido por Alberto Contador como corredor del futuro ya se ha colado entre las figuras del pelotón y apunta, con prudencia, hacia cotas más elevadas. El Tour de Francia lo espera en 2019 si su equipo (Quick-Step), el más laureado del año, decide ponerlo en escena.

Contador lo dijo bien claro. "Enric Mas es el futuro". Lo sabía bien el madrileño, ya que el talento que demostró el mallorquín cuando entró en el Centro de Tecnificación de Mallorca se reflejó en la Fundación Alberto Contador. Pero antes de llegar a la fábrica de talentos de Contador Mas pasó por el AEL valenciano como cadete y por el Castillo de Onda de Castellón en juveniles, donde su talento fue detectado por los técnicos de Contador, que lo reclutaron para el equipo sub 23.

En su debut en la categoría ya lanzó un aviso, fue el mejor joven en la Vuelta al Bidasoa y un año después se quedó a un metro de vencer al colombiano Steven Calderón. Su exhibición superó las fronteras y los ojeadores tenían dónde clavar sus ojos.

En 2016 recibió una oferta del Klein Constantia, el filial del Quick-Step, ofreciéndole unas condiciones irrechazables, sobre todo a la hora de darle un calendario ideal para sus condiciones.

En la Vuelta al Alentejo logró su primera victoria en su categoría y también se impuso en el Tour de Saboya, por delante de Tao Geoghegen, actual promesa del Sky y presente en la Vuelta. Mas no ofrecía dudas y el Quick-Step, entonces de apellido Etixx, decidió incorporarlo a la primera plantilla Worl Tour en 2017, para pedalear junto a figuras consagradas como Boonen, Alaphilippe o Gilbert.

En su primer año de profesional acabó segundo en la Vuelta a Burgos 2017, sólo superado por Mikel Landa, a quien apretó las clavijas. Semanas después debutó en la Vuelta y en la etapa del Angliru intentó la hazaña. Su maestro, Alberto Contador, le echó el guante y Mas le echó una mano. El del Pinto firmó la gloria y su despedida y el de Artá tomó el relevo.

En Andorra se entrena entre montañas, lejos del mar de su Mediterráneo, en cuyas aguas disfruta de una de sus grandes pasiones cuando no está sobre la bicicleta. "Siempre he buceado en el mar Mediterráneo que rodea Mallorca. Me encanta su libertad, bucear en sus aguas, contener la respiración y explorar el gran mundo que existe debajo", explica.

Respecto a su futuro, no tiene dudas. De momento, descansar; luego el Mundial y de cambiar de equipo, nada de nada. Su sitio es el Quick-Step, el equipo con más victorias del año. En la escuadra belga tiene de quien aprender.

La temporada 2018 queda en la mente de Mas para siempre. El año de su presentación en sociedad con laureles. En la Vuelta al País Vasco estrenó su palmarés y en la Vuelta ganó la etapa reina para hacerse con el segundo puesto del podio de Madrid con 23 años. Enric Mas ya bucea en el ciclismo de élite.