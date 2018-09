El barco se hunde sin Messi

Un tanto de Munir, que salió en los minutos finales, permitió al Barcelona rescatar un punto ante el Athletic, en un partido en el que los de Ernesto Valverde fueron de menos a más y pudieron llevarse el partido en el segundo tiempo ya con Messi en el campo.

Con este empate, el Barça completa una semana con una serie negativa de resultados, ya que ha sumado únicamente dos puntos sobre nueve posibles.

Los de Eduardo Berizzo tuvieron más el control del encuentro en el primer tiempo y se adelantaron por medio de De Marcos, pero en cuanto apareció Messi en escena, el Barça cambió, se hizo con el partido, empató, pero pudo llevarse perfectamente la victoria, pese a que no vive sus mejores momentos.

Con Dani García de maestro de ceremonias e Iñaki Williams como estilete, los de Berizzo controlaron la situación de salida. El Barça no dio nunca la sensación de tener dominado el juego. Sergi Roberto tenía problemas en las coberturas y más allá de las escasas conexiones Coutinho-Suárez, el resto apenas funcionaba.

Pero el gol no llegaba, pese a que el Barça apretaba. Todo lo desencalló Messi y, sobre todo, Munir, que entró en la recta final del partido, y acertó a meter el pie en el minuto 84 para equilibrar el partido.

El empate deja mala sensaciones para el Barça, que sufre mucho en las transiciones, que no controla el juego y que, sin Messi, no tiene opciones. La plantilla afronta ahora un partido contra el Tottenham con la incertidumbre de no saber muy bien el estado de forma del equipo.