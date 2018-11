“Huelva tiene capacidad para mucho más si cambiamos la mentalidad”

Escalante se sentó en la mesa de Ciquitrake apenas unos minutos después del anuncio de la contratación de Youssou Kasse como refuerzo para la pintura. El club espera que el senegalés “nos de un plus físico en defensa y rebote” que le faltaba al equipo. Ocupará el lugar de Davante McCallam, a quien “hemos cortado porque no estaba dando el rendimiento esperado”. Además, el club se despidió de Brandon McLean, quien “recibió una oferta superior de Rumanía”. Defendió la dificultad que encuentran los extranjeros “en una categoría que con pocos recursos, lejos de sus casas y a veces la adaptación no es la mejor”. Reconoce Escalante que el comienzo de temporada de los albero y negro “no está siendo todo lo bueno que esperábamos, porque nuestro objetivo es quedar entre los cinco primeros”.

Apoyo Fue una sorpresa recibir a un patrocinador de 'motu proprio' y lo tenemos que cuidar

A pesar de ello, “estamos muy contentos con el trabajo que está realizando Álex Ledesma”. Las dos bajas dejan “una última bala que de momento no vamos a utilizar”. El banquillo onubense tiene este año un ilustre ausente. La baja de Javier Rodríguez Walls “se hace raro porque es el alma de este club”. Es una temporada diferente en la que “también hemos notado la falta de Nacho Romero por todo lo que aporta al grupo”.

Refuerzo “Esperamos que Kasse nos de ese plus físico en defensa y el rebote que nos falta”

Atento a las palabras de Víctor Barroso, Enrique Escalante analiza la situación del Krypteia Capital Huelva desde la posición del referente en el baloncesto provincial. Defiende que “con los antecedentes históricos que tenemos en Huelva” el modelo de gestión “es muy claro y gastamos un euro menos de lo que tenemos, nunca uno más”. El titular del Andrés Estrada compite este año “por primera vez con un nombre comercial”. La llegada de Krypteia Capital “fue un regalo para nosotros sorprendente porque no estábamos acostumbrados a que una empresa se interesara por nosotros directamente sin tener que llamar a la puerta, por lo que tenemos que cuidarlo”. No obstante, la filosofía del club “es la misma de todos estos años, con una economía de guerra y el mismo presupuesto de la temporada pasada”. Escalante reconoció que en verano “vi muy cerca la posibilidad de lograr la plaza en LEB Plata”. El Enrique Benítez se quedó “a 70.000 euros de conseguirlo”. Lamenta que “perdimos un tren que difícilmente vuelva a pasar por delante nuestra” ya que “por vías deportivas es durísimo conseguirlo”.

Futuro “La dispersión de fuerzas de nuestro baloncesto es un hándicap para crecer”

La experiencia reciente fuerza una reflexión del presidente albero y negro. Escalante defiende que Huelva “tiene capacidad para mucho más porque hay empresas con una facturación brutal, somos el primer exportador de Andalucía y sin embargo somos mucho más un nido de negocio que de inversión”. Ese cambio de mentalidad “a nivel empresarial es lo que nos falta para avanzar”. De hecho, “hay ciudades más pequeñas y pueblos que están en la LEB”. Además, denunció “la dispersión de fuerzas que hay en el baloncesto onubense”, motivo por el que “es mucho más complicado crecer”.