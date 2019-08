Santos-Cáceres, duelo por el cetro nacional

Héctor Santos puede coronarse este domingo como rey de la longitud en España, pero no lo tendrá nada fácil, ya que tendrá como máximo rival a Eusebio Cáceres, que además compite en casa.

El Campeonato de España absoluto al aire libre se acerca al centenario y lo hace estrenando pista. El Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía (Alicante) abre sus puertas para acoger la máxima competición nacional de este deporte. Esta edición además servirá para que la parcela técnica termine de conformar la lista definitiva para el Campeonato del Mundo que se disputará en Doha del 27 de agosto al 6 de octubre.

En el salto de longitud se prevé una cerrada lucha por el oro entre Héctor Santos y Eusebio Cáceres, que están un escalón por encima del resto de oponentes. Ambos llegan a la cita (la final es este domingo a partir de las 21:00) con una mejor marca de 8,19 metros, por lo que las espadas están en todo lo alto.El onubense está completando una temporada sensacional tras conseguir la medalla de plata en el Campeonato de Europa sub 23 y conseguir la mínima para disputar el Mundial de Doha, además de arrasar en el Nacional júnior.

Santos no llega a la cita en su mejor momento de forma, puesto que a principio de mes tuvo que renunciar a participar con España en el Campeonato de Europa de selecciones nacionales. “Tenía muchísimas ganas e ilusión pero unas molestias en el pubis me impiden rendir al 100%”, aseguró. No obstante, se crece en las grandes citas, atraviesa por un momento dulce y no tiene ninguna presión en este Nacional.

Por otro lado, Héctor Santos ha sido uno de los elegidos para participar en el encuentro entre Europa y Estados Unidos que se disputará los días 9 y 10 de septiembre en Minsk, bajo la denominación de The Match. En longitud también ha sido seleccionado Eusebio Cáceres; ambos serán dos de los 11 españoles que tomarán parte en este singular duelo.