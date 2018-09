La asignatura pendiente de Guardiola

En la Newton Street, en el centro de Manchester, hay un cartel gigante en azul celeste. Es tan grande que está compuesto de varias piezas. Aparece Pep Guardiola, el técnico del Manchester City. "Aquí les cuento la verdad", se lee. El rótulo promueve un documental que está dando que hablar: 'All or Nothing'. Todo o nada.

Lo cierto es que el City arrasó en la Premier League la campaña pasada, con 100 puntos y 32 victorias en 38 jornadas. Pero igualmente fue eliminado en la FA Cup por un club de la tercera división y apeado de la Liga de Campeones antes de tiempo, al caer por un global de 5-1 ante el Liverpool.

La Champions era y es la gran obsesión de los dueños árabes del club. Y es por eso que la eliminación en octavos en 2017 y el adiós en los cuartos de 2018 someten a Guardiola a una gran presión en su tercera temporada al frente de los skyblues. El camino empieza hoy (21:00) ante el Olympique de Lyon, en un Grupo F que también comparte con el Hoffenheim y con el Shakhtar Donetsk.

Las expectativas son enormes. Tanto que muchas casa de apuestas dan le como gran favorito al título. "Eso no importa", señaló el propio Guardiola tras el triunfo del pasado fin de semana sobre el Fulham (3-0). "Lo que importa es que ganemos en la cancha, el resto no me importa nada".

No obstante, el entrenador catalán es consciente de que las ambiciones de club y afición son altas. La Premier no basta. Quieren optar de verdad a la Orejona.

Guardiola levantó el título con el Barcelona en 2009 y repitió éxito en 2011. Pero desde entonces no ha logrado ni siquiera volver a la final: entre 2014 y 2016 cayó en semifinales tres veces seguidas y en los dos últimos años no pudo alcanzarlas. "En Champions bastan diez minutos malos o una mala decisión y ya no la puedes ganar", dijo hace poco Guardiola al diario The Daily Mail. "Creo que tarde o temprano todo cuadrará", añadió. Mikel Arteta, miembro su staff, no deja dudas: "Estamos más preparados que en años anteriores."