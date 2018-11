El Almonte asalta San Mamés (1-3)

El Almonte se llevó los tres puntos en su visita al nuevo campo de fútbol de San Mamés, lo que sirve para comprimir la clasificación de la Primera Andaluza en la zona de play off de ascenso a División de Honor.El combinado visitante estuvo muy ordenado desde el arranque del partido, a lo que hay que sumar su acierto de cara a gol, lo que le valió para llevarse el triunfo de Aroche. El conjunto condal avisó por primera vez en el minuto seis de partido con un disparo duro de Melo que Javi envío a córner. La siguiente ocasión sería para el Aroche, Álex Garrido encaró portería, pero un defensa almonteño estuvo muy atento para desviar a córner cuando el futbolista local estaba dispuesto a fusilar la meta de Javi Roldán.

El primer cuarto de hora de partido trajo el primer gol del choque. Corría el minuto 14 cuando el Almonte dispuso de un saque de esquina. El lanzamiento de la jugada a balón parado encontró la cabeza de Maraver, que impulsó el esférico al fondo de las mallas, dejando noqueado al Aroche. Tanto fue así que a renglón seguido el goleador visitante, Abelardo, pudo aumentar la ventaja, pero Javi evitó el segundo gol almonteño con una gran intervención.

Rebasada la media hora el Aroche pareció espabilarse y comenzó a dominar los tiempos del partido. Así, en el minuto 34 una falta botada por Juli fue rematada, también de cabeza, por Rafa para hacer el 1-1. El tanto espoleó a los de Jaime Díaz y a la afición local. Así, dos minutos después el propio Rafa volvió a cabecear otro centro, teniendo que actuar Javi Roldán para enviar el balón a córner. De ahí al descanso el Aroche acosó la meta rival con faltas y saques de esquina.

Los visitantes decantan el choque en los primeros minutos del segundo tiempo

La segunda mitad se retomó en el mismo punto en el que terminó la primera, es decir, con el Aroche inclinando el campo hacia la portería visitante. Tejero probó fortuna con un disparo que se terminó marchando desviado. No fue más que un espejismo porque el Almonte volvería a deshacerse la igualada en la siguiente jugada. Juan Carlos Acosta le ganó la espalda a la defensa local y no erró en el mano a mano con Javi.

El golpe fue mortal porque apenas unos minutos después el Almonte dejaría el partido visto para sentencia. En el 64 un disparo duro de Chans fue rechazado por Javi, pero Juan Carlos estuvo atento para cazar el rechace y colocarlo en el fondo de las mallas. A pesar de la diferencia en el marcador el Aroche no tiró la toalla, pero no era capaz de generar ocasiones claras. En el minuto 70 Boixo tendría el cuarto, pero Javi paró. El Aroche se pudo meter en el partido en el 73 con un gran disparo lejano de Cecilio buscando escuadra, pero se encontró con un paradón de Javi. Los locales optaron por colgar balones, aunque no tuvieron fortuna por más gente que acumularon en los últimos metros. En el 87 Abel estuvo a punto de marcar, pero un defensor sacó bajo palos.Para colmo de males el Aroche perdió por expulsión a Rafa en el descuento.

FICHA TÉCNICA

Aroche: Javi, Jesús, Cristian, Huevo, Juli, Rafa, Manuel María, José Tejero, Mellao, Álex Garrido e Isaac. También jugaron: Santi, Porri, Álex Fara, Abel y Cecilio.

Almonte: Javi Roldán, Manolo, Francis, José Antonio, Maraver, Mecoleta, José Carlos, Sergio, Abelardo, Boixo y Juan Carlos. También jugaron: Germán, Francisco, Chans, Emilio y Diego.

Goles: 0-1 (14’) Maraver. 1-1 (34’) Rafa. 1-2 (48’) Juan Carlos. 1-3 (54’) Juan Carlos.

Árbitro: Pablos Clemente. Amonestó por el Aroche a Huevo, Juli y expulsó por doble amarilla a Rafa en el 90.

Incidencias: Unos 300 espectadores en San Mamés.