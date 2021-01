La afición del Recreativo regresa al Nuevo Colombino

Los recreativistas vuelven a casa. Con el inicio del año y el cambio de nivel de alerta en la provincia de Huelva regresa la afición a las gradas del Nuevo Colombino. Así, en el choque del próximo domingo frente al Cádiz B podrán acudir al recinto albiazul los abonados comprendidos entre el 1700 y el 2143, ambos incluidos, atendiendo a las medidas vigentes establecidas por la Junta de Andalucía.

Dichos abonados tendrán de plazo hasta el viernes a las 14:00 para retirar su entrada. Podrán hacerlo online aquí o de forma presencial en las oficinas del club a partir del jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 (acceso por el párking), siendo necesario presentar el carnet de abonado y firmar una declaración responsable. Se recomienda, siempre que sea posible, hacer uso de la vía online para reducir al máximo el contacto físico y el riesgo que ello conlleva.

La zona del campo que se habilitará será tribuna media y baja, tal y como sucedió en los encuentros del inicio de la primera vuelta en la que pudieron acudir seguidores. Aquellos abonados que quieran sacar una entrada para un familiar encuadrado en otro tramo cuyo turno aún no ha llegado podrán hacerlo utilizando las entradas del excedente a partir del viernes a las 16:00. La entrada será personal e intransferible. El protocolo exige que cada persona presente su DNI y su carnet de abonado antes de acceder al estadio.

Las localidades que no hayan sido retiradas antes del viernes a las 14:00 se pondrán a disposición del resto de abonados vía online el mismo viernes a las 16:00 (siempre que esos abonados no hayan asistido ya a un encuentro). En caso de que un abonado encuadrado en otro tramo quiera retirar una entrada de este excedente para esta jornada, no podrá hacer uso de la que se le asignó en un principio. El club ruega a sus socios encuadrados en otros tramos que no soliciten su entrada antes del viernes a las 14:00, ya que su solicitud será denegada.

El día de partido, por protocolo, no se habilitarán taquillas para incidencias, por lo que es necesaria la máxima responsabilidad en la utilización de las entradas. Antes de acceder al Nuevo Colombino se realizará una toma de temperatura a todas las personas. Asimismo, será obligatoria la desinfección de manos con gel hidroalcohólico y el uso permanente de mascarilla, así como guardar la distancia de seguridad.Durante el partido estará prohibido fumar y comer. Además, los asistentes deberán permanecer en sus asientos haciendo uso de la mascarilla en todo momento. Estas medidas están supeditadas a las directrices indicadas por la Junta de Andalucía y podrían verse afectadas en caso de que hubiera cambios en la normativa durante los próximos días.