Zakaria Boufljat se ve con opciones de luchar por una plaza para el Europeo de Irlanda

El atleta onubense Zakaria Boufaljat asegura que se ve con opciones de pelear por lograr de las seis plazas del equipo español que disputará el próximo Campeonato de Europa de Cross en Irlanda el próximo diciembre.

Boufaljat, de origen marroquí pero residente desde niño en Huelva y con la nacionalidad española desde este verano, viene de lograr la sexta plaza en el Cross Internacional de Zornotza en Amorebieta (Guipuzcoa), donde fue el segundo mejor español.

“Soñar y seguir trabajando”, aseguró el onubense que es su doctrina para perseguir su objetivo, que ve complicado pero no imposible. “La posibilidad está ahí y hay que luchar por ella”, resaltó el fondista del Club Cueva de Nerja, vigente campeón andaluz absoluto de 10 kilómetros con una destacada marca de 29:39.

Boufaljat batió este sábado a destacados atletas internacionales como Ayad Lamdassem, quinto en el maratón olímpico de Tokio, Dani Arce o Sebastián Martos, por lo que está a un gran nivel. Sobre el primero expresó que “sinceramente no me lo esperaba", ya que en la última vuelta pensó que Ayad le pasaría, pero "cuando en la última recta me di cuenta que ya le sacaba cierta distancia, fue una grata sorpresa".

"Es uno de mis referentes”, dijo sobre internacional español nacido en Marruecos. Otro atleta que le inspira es Mohamed Katir, con el que también comparte origen. "Se ha convertido en uno de los mejores medio fondistas y fondistas del planeta y los mejores siempre nos sirven de inspiración”, afirmó.

Sobre su estado de forma comentó que se siente "genial" y se ve "cada vez más cerca de lo que siempre soñé, ser un atleta profesional". Agregó que está "mejor que nunca sin estar aún al cien por cien", pues trabaja "con mucho margen, y eso es algo que nos da garantías de cara al futuro". A esto sumó de cara a su objetivo que "el cross me encanta, y creo que esa es la clave".

Según los criterios de la Federación Española de Atletismo (RFEA) hay seis plazas para confirmar el equipo español que estará en Dublín el 12 de diciembre. Tres plazas será para los tres primeros clasificados en el Campeonato de España de Clubes que se celebrará en Itálica (Sevilla) los días 20 y 21 de noviembre.

Otras dos las ocuparán los atletas con más puntos en el Campo a Través Internacional de Soria (31 de octubre), el Cross Internacional de Atapuerca (14 de noviembre) y el citado Campeonato de España de Clubes. Una sexta plaza se designará por decisión técnica.