Víctor Barroso cree que tiene que "ganar confianza" y dar "un pasito más en el equipo"

Víctor Barroso ha atendido esta mañana a los medios de comunicación de manera virtual tras el entrenamiento del equipo. El centrocampista del Recreativo ha señalado que este año "he empezando bastante bien físicamente, no tengo molestias de nada, así que habrá que ir pasito a pasito y aprovechando todos los minutos que tenga". Sobre su posición en el terreno de juego "el míster está utilizando un 4-2-3-1 y un 4-3-3 y yo me siento cómodo en cualquiera de las posiciones de ataque, ya sea entrando por el centro o desde la banda", añade.

Sobre el técnico del Decano, Claudio Barragán, confiesa que "trabaja con mucha intensidad, quiere que estemos siempre juntos, presionando el balón, y que vayamos dándole el 200% en cada entrenamiento y en cada partido". "Como dice el míster, este año tenemos que ir partido a partido sumando pasitos y es lo que nos trasmite día a día", prosigue el jugador.

Respecto a su papel este año en el Decano: "Tengo que dar un pasito adelante, ganar confianza y minutos e intentar que se haga notar en el campo", asegura. Asimismo, considera que "estamos formando un equipo muy bueno, con ganas de aprender y de trabajar. Hay mucho material para hacer grandes cosas en ataque".

En cuanto a la victoria ante el Betis B prefiere ser prudente: "Los partidos amistosos siguen siendo de pretemporada y no podemos sacar tan pronto conclusiones más allá del trabajo que hicimos y de la intensidad del equipo que fue muy buena".

Sobre el papel de los canteranos cree que "están en muy buena dinámica, están sumando mucho y eso siempre es positivo que venga gente de abajo con ganas, con hambre, y que nos intenten ayudar lo máximo posible".

Por último, el centrocampista espera que pronto pueda haber público en el Nuevo Colombino: "Estamos deseosos de que nuestra afición pueda venir con nosotros".