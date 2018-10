Vallecas para romper la racha

El Sporting Puerto de Huelva afronta una nueva jornada de liga, la séptima en esta ocasión, con el objetivo de lograr la primera victoria de la temporada, una victoria que se le está resistiendo en el inicio liguero. El equipo onubense visita a las 11:30 de mañana al Rayo Vallecano de Madrid en el campo número 4 de la Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano.

Tras enfrentarse el pasado fin de semana al Barcelona, el Sporting Puerto de Huelva afronta la primera de las dos salidas consecutivas a los feudos de dos rivales a priori directos por el objetivo de la permanencia. El objetivo a corto plazo es alcanzar el máximo número de puntos posibles para abandonar cuanto antes los puestos de descenso.

En el seno del vestuario no se ve cada partido como una final pese a la situación

La capitana del equipo, Anita, avisa de que "nos vamos a encontrar a un rival de nuestra liga, es un equipo que defensivamente trabaja muy bien. Ha encajado pocos goles aunque en el partido ante el Barcelona no diga lo mismo, pero es un equipo que defensivamente está bien trabajado, un equipo que si se pone por delante en el marcador va a ser muy complicado hincarle el diente, pero bueno, nosotras tenemos que sacar nuestras armas, tenemos que jugar como venimos haciendo, solo nos falta ganar y espero un partido de mucho trabajo, un partido de noventa y pico minutos donde estoy segura de que el equipo va a buscar la primera victoria de la temporada con uñas y dientes".

En el seno del vestuario no se ve cada partido como una final pese a la situación del equipo. De hecho, la delantera de Brenes opina que "no creo que estemos en ese punto todavía ni creo que sea necesario hablar de eso porque eso solo empieza a crear nerviosismo y la gente no tiene por qué estar nerviosa ni estar tensa. El equipo está trabajando muy bien. Lo que hace falta es empezar a marcar goles e intentar limar los fallitos, que es lo que nos está haciendo perder puntos, pero la gente tiene que estar tranquila. Está claro que no estamos en una situación cómoda, porque creo que es el peor arranque de temporada que lleva el Sporting hasta ahora, pero la gente tiene que estar tranquila. Lo digo yo que lo veo trabajar desde dentro y el equipo tiene muy buena pinta, lo que pasa es que no estamos teniendo quizás ese puntito de suerte que nos hace falta, pero la suerte se busca, la estamos buscando y estoy segura de que en cualquier momento la vamos a encontrar".

Antonio Toledo, tras la última sesión de la semana, que tendrá lugar esta tarde en el escenario del partido, ofrecerá la lista de convocadas para el encuentro. El técnico onubense tiene a todo el plantel disponible una semana más: Sara Serrat, Geraldine Leyton, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Meryem Hajri, Anita, Yulia Kornievets, Lice Chamorro, Alicia, Flor Bonsegundo, Albina Fomchenko, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Bárbara Santibáñez, Paloma López, Mônica Bitencourt y Vera Diatel.

Toledo prevé un encuentro que "no creo que vaya a ser vistoso por las características del rival. Suele jugar con muchas jugadoras por detrás del balón, un equipo que si descontamos el partido del Barcelona, donde recibió una goleada, en el resto de partidos solo ha encajado 3 goles y la verdad es que es un equipo muy bien trabajado, muy disciplinado y difícil de sorprender". Del rival destacó "su seguridad defensiva, es lo que veo, que el equipo está muy fuerte atrás, lleva ya 7 puntos, ha empezado la liga bastante bien".

En cuanto al Sporting Puerto de Huelva, reconoce que "la verdad es que te preocupa llevar en 6 jornadas solo 2 puntos. Somos conscientes de que hemos fallado fuera de casa, donde hemos podido conseguir algunos resultados positivos. Al final hemos acabado perdiendo. En casa hemos tenido partidos muy exigentes: Athletic, Levante y Barcelona; hemos conseguido 2 puntos. Con el Barcelona el domingo pasado se hizo lo que se pudo ante un gran rival, pero fuera somos conscientes de que hemos fallado y por eso tenemos ahora mismo la urgencia en la clasificación que tenemos".

El equipo viajará hoy hacia tierras madrileñas y se concentrará en la localidad de Torrejón de Ardoz, desde donde se desplazará a la capital de España en la jornada matutina de mañana.