El Valencia reacciona en Anoeta

El Valencia se llevó un merecido triunfo del estadio de Anoeta con un gol de Gameiro. Se trata de la primera victoria de la temporada para el equipo de Marcelino, sancionado y que tuvo que ver el partido desde la grada.

Ambos demostraron de inicio tenerse mucho respecto. El partido se jugaba en el medio campo sin otras circunstancias reseñables en los primeros minutos que la salida por lesión de Mikel Merino a los 13 minutos y un remate de Kondogbia que Moyá controló con su mirada porque no fue a palos.

El Valencia comenzó a dar muestras de su potencial según avanzaba el choque, y dio el primer gran susto a la afición local con un gol anulado por fuera de juego a Gameiro, hecho que empezaba a confirmar que el equipo de Marcelino iba a pisar la zona de área blanquiazul con cierta asiduidad.

El conjunto visitante se descuidaría en el minuto 33, cuando dejó entrar por banda a Zurutuza, que combinó con Kevin para que éste se sacara un duro remate que obligó a Neto a hacer la intervención del primer tiempo, y evitar el que habría sido primero gol guipuzcoano.

El que sí entró, sin embargo, sería el del equipo che instantes después, tras un error en el pase de Raúl Navas que entregó un balón al rival, llegó a Cheryshev y el centro de éste lo remató sin oposición en la línea de gol Gameiro.

La Real tuvo el empate antes del descanso en un saque de esquina culminado de cabeza por Aritz, el balón parecía ya dentro pero Neto, en una estirada de reflejos, abortó el gol y desvió a un nuevo córner.

La entrada de Sandro Ramírez, que debutaba esta temporada con los donostiarras, se notó en la Real y el primer balón que tocó el ex jugador del Barcelona y el Málaga estuvo a punto de llevarlo a buen puerto.

Los vascos empezaban, de todos modos, a dar muestras inquietantes de no saber a qué jugar, mientras que el Valencia lo tenía claro, brillaba en todas las facetas y no encontró su segundo gol por muy en un disparo desviado por Moyá a Batshuayi. La Real pudo haber encontrado el premio que buscaba en el minuto 66, en una gran acción de Rubén Pardo que terminó derribado en el área visitante. El árbitro señaló penalti y Willian José no pudo batir a un excelente Neto.

Los blanquiazules, de ahí hasta el final, bajaron notablemente y parecíeron dar por imposible al menos el empate, lo que contrastó con la tranquilidad valencianista que no sufrió en absoluto para lograr el objetivo que buscaba.