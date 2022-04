Utrera-Cartaya: Los de Amate buscan la victoria que les falta para respirar

Lo primero que descubrirá el partido de este sábado es el estado de ánimo del Cartaya, seriamente tocado con la derrota ante el Tomares. Es posible que el conjunto de Amate, en vez de trabajar el estado físico esta semana, se hay volcado con el anímico, a transformar su espíritu, a dejar en paz su alma después de cargarse el partido por deméritos propios. Puestos en este punto, de máxima preocupación, sería conveniente que la plantilla se conjurase desde el punto cero, porque así está el Cartaya, en la zona de partida después de perder siete puntos de ventaja con respecto a la zona roja. Ahora, después de tirar todo eso, tiene a los lobos a un punto.

Utrera no parece el sitio más indicado para sumar. Pero tampoco era el Colombino y estuvo a punto de hacerlo. Luego no hay imposibles y más cuando los sevillanos tienen los deberes hechos y el Cartaya la casa por barrer.

En el partido, al margen de lo global que es lo importante porque no hay nadie mejor que todos juntos, se focalizan dos problemas que a ver cómo los resuelve el entrenador. El primero es la ausencia de Manuel, al que Amate pensaba tener para el choque pero que, salvo milagro, no estará. El segundo lo protagoniza Lolo, que a no ser que cambie de opinión, no estará por temas familiares.

Así el asunto el equipo acude cogido con alfileres, porque a todo ello hay que sumarle que Wocjik lleva dos meses en el limbo y por todo ello hay malestar en el club con el jugador, que se quedó en once goles y desde entonces no se tienen noticias de él. De hecho, Amate, a pesar de la carencia de gol, en los últimos partidos lo ha sentado en el banquillo, señal inequívoca de que algo no está cuadrando.

No se sabe si es más peligroso el Utrera con necesidades o sin ellas. Ya tiene asegurada la segunda plaza y como salgan sonrientes pueden armar la marimorena porque les sobra calidad en todas las líneas. Hay veces que la responsabilidad y la necesidad de ganar encojen a los equipos y este precisamente no será el caso. Veremos.

Quedan tres partidos y el Cartaya debe ganar al menos uno para poder aspirar a salvarse tal cual está la situación de la tabla. De las excelentes sensaciones antes del Tomares, el Cartaya ha pasado a la depresión. Utrera puede ser una salida. Cosas más imposibles se ven cada jornada en el fútbol.

Amate, teniendo en cuenta el estado de algunos futbolistas, lo más probable es que apueste por Nauzet, Lagos, Franci Ruiz, Paco Benítez, Novoa, Cerpa, Ponce, Asuero, Cascajo, Pepito Cárdenas y Tavira.

Sería lastimoso que después de la remontada llevada a cabo desde que Amate aterrizó de nuevo en el club, el Cartaya tirase ahora la ilusión de cientos de personas. Lo del Tomares fue una decepción en grado extremo. Pero no fue definitivo. El fútbol afortunadamente, siempre te da otra oportunidad y el Cartaya la tiene delante en Utrera.