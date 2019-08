Únete a nuestro ejército, lema de la campaña de abonados del Sporting Club de Huelva

Con el lema 'Únete a nuestro ejército' se abre la campaña de abonados 2019/2020 para el Sporting Club de Huelva, una campaña ambiciosa que trae numerosas novedades respecto a temporadas anteriores. Así, se mantienen las categorías de protector, adulto, familiar simpatizante y empresas, y se crean nuevas categorías para los padres de las jugadoras de la cantera (2×1, es decir, 2 carnés de adulto al precio conjunto de 40 euros) y un carné especial para desempleados, que tendrá un descuento del 25% sobre el carné de adulto acreditando su condición.

Destacar que el cartel de la campaña está basado en ilustraciones del pintor Chencho Aguilera.

El carné de adulto (40 euros) permitirá el acceso a todos los partidos del equipo salvo aquellos (un máximo de 2 encuentros por temporada) en los que se reserve la entidad como día del club. Con el carné de protector (70 euros) se podrá acceder a todos estos encuentros sin excepción. La modalidad de empresa (150 euros) permitirá obtener 4 carnés y, en el caso de la modalidad familiar, se podrán adquirir 3 al precio de 80 € para miembros de una familia de dentro del primero o segundo grado de parentesco.

Hay que recordar que los menores de 14 años seguirán pudiendo acceder gratis a todos los partidos que dispute en casa el Sporting Club de Huelva y que los carnés de abonado también dan derecho a acceder a los encuentros como local del Sporting Club de Huelva B esta temporada, en la que militará en el grupo IV de la Primera Nacional Femenina.

Todos aquellos aficionados interesados en renovar su abono o en conseguir una nueva alta como abonado pueden hacerlo en los lugares habituales. Además de la página web del club y la sede en la entreplanta del nº 16 de la calle Puerto, pueden hacerlo en O₂ Centro Wellness Huelva (c/ San Sebastián, s/n), la tienda Intersport de la calle Méndez Múñez, Copiplus Huelva Centro (c/ Puerto, 14), bar Agmanir (c/ Arquitecto Pérez Carasa, 9), las farmacias sitas en el nº 26 de la calle Rábida y el nº 6 de la calle Lima, Alimentación Recreativo en (c/ Mazagón, s/n) y a través de la Peña Internauta #Recre.

El conjunto albiazul ya ha comenzado los entrenamientos a las órdenes de Antonio Toledo, y comenzará la Liga el 8 de septiembre recibiendo al vigente campeón, el Atlético de Madrid.

El Sporting ha llevado a cabo una importante renovación en su plantilla, destacando la presencia de jugadoras de 10 nacionalidades.