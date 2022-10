Victoria para Sergio Mancera en el Trofeo de la Hispanidad en aguas de Cádiz

Los canarios Lili María Skomska y Ayoset Vega, los andaluces Ignacio Murube, María de las Mercedes Medel y Sergio Mancera y la portuguesa Mariana Pinto, se proclamaron el domingo campeones del Trofeo de la Hispanidad de óptimist en su séptima edición. La regata, que reunió el pasado fin de semana en El Puerto de Santa María a 200 regatistas de cinco comunidades autónomas y procedentes del país vecino Portugal, finalizó tras otra jornada marcada por la inestabilidad del viento y también de los aspirantes en la búsqueda de unos objetivos muy caros entre una flota muy competitiva e igualada.

La jornada final dio para dos nuevas pruebas para los sub 16 y solo una para los sub 13 y sub 11, flotas que veían anulada una prueba ya comenzada ante el cambio brusco del viento. Así, con ocho pruebas los mayores y una menos los pequeños de la flota, terminó un campeonato justo, que corona a los ganadores después de trabajar duro de la primera a la última prueba, sin tiempo para relajarse dada la gran cantidad de regatistas al acecho de los primeros puestos.

El regatista onubense Sergio Mancera confirma su triunfo en la categoría sub 16, tras un final desigual en el que empezó ganando una prueba sumando después un 16º. El acumulado de estos días le vale al regatista del Real Club Marítimo y Tenis Punta Umbría para poner su nombre al título con siete puntos de renta sobre Alberto Medel del CN Sevilla, el domingo 4º y 11º. Junto a ellos en el cajón de ganadores, el regatista del CNM Benalmádena Leo Zabell, que se despedía con un 3º y un 9º. Entre las chicas gana la portuguesa Mariana Pinto con una victoria ajustada a cinco puntos sobre la catalana Anna Rentería, segunda, con el tercer puesto a manos de la tinerfeña Marta Mansito.

Tampoco hubo sorpresas en sub 13, donde la canaria Lili María Skomska, 5ª en la última prueba, gana el absoluto y femenino, escoltada en el podio por el campeón masculino, Ayoset Vega, 2º en la despedida, y la subcampeona femenina y tercera absoluta, Rocío González, ambos compartiendo territorial con la ganadora. A las puertas de podio se clasifica el portugués Vicente Costa, subcampeón masculino, seguido del regatista del RCN de Adra, José Antonio Frías, bronce entre los chicos. El podio femenino sub 13 lo completa Elena Delgado, del CN Sevilla.

En la categoría sub 11 los andaluces copan los podios, con los títulos para los regatistas del CN Sevilla Ignacio Murube y María de las Mercedes Medel, los segundos puestos para Guillermo Téllez, del CP Cádiz, y Blanca Marrades, del RCN de Motril, y los terceros a manos de Lidia Hernández, del CAND de Chipiona, y Gonzalo Moreno, del RCN Roquetas de Mar.

Una vez en tierra tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores y sus acompañantes en el podio de las tres categorías sub 16, sub 13 y sub 11 masculino y féminas, en un acto que tuvo lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.

El 7º Trofeo de la Hispanidad contó con la organización de la Federación Andaluza de Vela, y el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.