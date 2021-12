Trigueros abre el calendario de carreras populares el 15 de enero

El municipio de Trigueros abre el calendario de populares con la XXXIII Carrera Nocturna San Antonio Abad Homenaje Emilio Martín, organizada por la Concejalía de Deportes del ayuntamiento anfitrión y el Club de Atletismo Conistorsis, y colaborando la Diputación Provincia de Huelva. La carrera pedestre urbana del Circuito Diputación de Carreras Populares Huelva Eleva tus sentidos 2022, se celebrará el sábado 15 de enero, comenzando a las 16:30 con salida y meta en la plaza de la Constitución, desarrollándose los recorridos en un circuito por las calles del centro de la población.

Previamente el día 14, el Centro Cívico Convento del Carmen acogerá una jornada atlética con Zakaria Boufaljat Es Seddyq que será entrevistado por Javier Rivas, fondista revelación nacional que expondrá sus vivencias en el mundo deportivo. Las categorías convocadas con opción a galardón son desde sub 6 hasta máster E, que deberán completar entre 100 metros y 9.650 metros, según la carrera en la que compita el atleta.

La organización ofrece a los participantes avituallamiento sólido y líquido, y servicio de ambulancia y fisioterapia. La organización otorga trofeos, a los tres primeros clasificados de cada categoría, a los tres primeros equipos clasificados de la general femenina (puntúan de sub 18 a máster E), y también en masculina (de sub 23 a máster E), y medallas para todos los participantes desde sub 6 a sub 16. Los premios en metálico se destinarán a los 10 primeros clasificados de la general y a los equipos vencedores, tanto en masculina como en femenina. Habrá Premio Especial Conistorsiano al récord de la prueba dotado con 500 euros, en masculina establecido en el año 2020 por el francés campeón del mundo de duatlón Benjamín Stephane Choquert cubriendo en 28:47 los 9.650 metros y en femenina establecido en el 2012 por la finlandesa Minna-María Susanne Kangas completando en 19:46 los 5.790 metros, mientras que en local está dotado con 200 euros, establecido en el 2011 por Adrián Morano Abreu con 33:21 y en femenina establecido en el 2020 por Zenobia Benítez Donaire en 21:23.

La recogida de dorsales se efectuará hasta 1 hora antes de cada carrera en el Centro Fernando Belmonte (junto ermita de San Antonio Abad), llevando a cabo la ceremonia de entrega de galardones y premios a las 20:15 en el Centro Cívico Convento del Carmen. Los mejores crossistas de la última edición en individual fueron en masculina el francés Benjamín Stephan Choquert, Emilio Antonio Martín Romero, el rumano Ilif-Alexandru Corneschi, el portugués Claudio Pica, Pablo Villalobos Bazaga y el atleta guineano Bangoura Alhassane, y en féminas Zenobia Benítez Donaire, María Belmonte Martínez, Carmen González Castillo, Mónica Hernández Casco, María Pujol Pérez y Marta Corazón Herrera, mientras que por equipos los triunfadores fueron en masculina el Atletismo Arcoiris y en femenina el Conistorsis. La inscripción gratuita se puede formalizar hasta las 14:00 del 13 de enero, en la web www.tusinscripciones.es.