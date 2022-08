Cristian Silva conquista el Torneo de Ajedrez del Real Club Marítimo de Huelva

Cristian Silva Lucena se proclamó vencedor del VI Torneo de Ajedrez Real Club Marítimo de Huelva (RCMH) disputado el domingo en las instalaciones del club onubense. El torneo, valedero para Elo Fada, lo organizaron el Club de Ajedrez Ciudad de Huelva y el RCMH, colaborando el Ayuntamiento en la donación de premios.

La alta participación registrada, con 90 participantes, da muestra de la gran aceptación que tiene esta interesante actividad intelectual entre los onubenses, que abarrotaron las instalaciones del club entre participantes, familiares, amigos, seguidores de éste juego y miembros de la junta directiva del Real Club Marítimo de Huelva.

El vencedor recibió un premio de 80 euros, cerrando los puestos de honor Alonso Feal Alava (50 euros) y Manuel González Amate (30), seguidos de Carlos López Martín (20) y Jónathan Espejo (15), siendo el primer local José María González Antúnez (15 euros más trofeo).

En otras categorías los vencedores fueron Fernando Peña (sub 1800), Manuel Nello (sub 1600), Héctor Llerena (sub 1400), Jesús García (supra 50), María del Carmen Ordóñez (féminas), y David Infante (sub 18). En sub 16 se impuso David Olivier seguido de Pablo Benjumea; en sub 14, victoria de Maximiliano Trutter, siendo segundo Juan Luque García. En sub12, primero Daniel Trutter seguido de Isidro González; en sub10 triunfo de Germán Godoy por delante de Andrés Fuentes; y en sub8, 1º Ángel Coronel y 2º, Valerio Silva Rodríguez.

Los premios fueron entregados por el presidente del Real Club Marítimo de Huelva, José Miguel Vázquez, y el responsable del Club de Ajedrez Ciudad de Huelva, Ángel Mariano Rodríguez Pérez, al término del torneo.