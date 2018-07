Toledo ya prepara la temporada

Antonio Toledo, entrenador del Sporting Puerto de Huelva, ha hecho balance del curso acabado, en el que ha señalado que "en sus dos tercios" ha sido una de las más duras" del Sporting Club de Huelva en la máxima categoría. Para el técnico, "quizás la primera fue la que más dificultades clasificatorias pasamos, que nos salvamos del descenso faltando dos semanas". Sin embargo, según apuntó, en la que acaba de terminar hubo "un momento después del partido del Zaragoza que empezamos a pasarlo muy mal y vimos muy de cerca el descenso. Sin embargo, el equipo pudo reaccionar a tiempo y al final acabar como un bólido".

El entrenador onubense destacó que "conseguir cinco victorias y un empate" en las seis últimas jornadas de liga "es difícil hasta para los equipos que han luchado por el título. Teníamos la confianza de que el equipo pudiera reaccionar cuando recuperara efectivos, de lesiones y jugadoras que se adaptaron a la ciudad y demás. Acabamos no solo con los puntos necesarios, sino haciendo un buen fútbol, teniendo una seguridad defensiva enorme, encajando un solo gol en esos seis partidos y al final yo creo que conseguimos el bloque que fuimos buscando a lo largo de la temporada".

"La columna vertebral del equipo está hecha en las once jugadoras que se quedan"

Toledo apuntó que "el equipo consiguió 25 puntos en casa, que son muchos puntos para un equipo de mitad de la tabla. Solamente creo recordar que perdimos 4 partidos en casa, y alguno de ellos fueron en la etapa del rosario de lesiones. El día de la Real Sociedad recuerdo que todo el banquillo eran futbolistas del filial, teníamos muchas dificultades para hacer un once competitivo y en casa yo no me quejo del rendimiento del equipo, ni muchísimo menos. Ahí siempre hemos dado la cara, hemos tenido algún partido quizás más flojo como el día del Valencia, pero hemos competido contra todos, incluso contra el Barcelona, que sacamos un punto, y contra el Atlético de Madrid, al que también se lo pusimos difícil. Pero el problema estaba fuera de casa, cuando el equipo solo había conseguido 4 puntos fuera de Huelva".

En cuanto al momento más duro de la temporada, el técnico recordó que "en Zaragoza vimos que fuera de casa el equipo no acababa de tener suerte, veníamos también de una derrota muy dolorosa fuera de casa en el campo del Levante y la derrota de Zaragoza volvió a ser muy injusta, porque el equipo hizo méritos más que suficientes para haber traído un resultado positivo. Sin embargo, con otra derrota dolorosa el vestuario explotó, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras. Vimos que las dificultades que estábamos teniendo fuera de casa podían ir a más porque el calendario no era muy halagüeño. Además, teníamos partidos muy complicados en el final de liga, varios de ellos fuera de casa, los cuales, como el Betis o como la Real Sociedad, muy complicados y ahí es donde tanto nosotros como las jugadoras vimos el lado duro de la competición, el lado complicado".

Con todo, Toledo destacó que "hemos quedado empatados con el séptimo", e hizo una comparación, ya que "el presupuesto de la Real Sociedad o el Levante con el nuestro es de risa. Sin embargo, hemos terminado con 38 puntos, empatados con ellos. Nos ha faltado un punto, un gol, para habernos metido en la séptima posición, que yo creo que por fútbol y por merecimientos a lo largo del año es la que nos correspondía. Yo durante la temporada he visto al Sporting superior a la Real Sociedad, compitiendo de tú a tú con muchos equipos de arriba. Lo que me enorgullece más es que una temporada más somos el motor del fútbol andaluz, el mejor club de Andalucía, con siete equipos de cantera, con un equipo en Segunda División que no lo tiene nadie en Andalucía, nada más que el Sporting, y con un primer equipo que por donde va creo que da ejemplo de buen hacer".

En cuanto al partido más destacable de la temporada, el técnico recordó que el del "Madrid fue el punto de inflexión en el que el equipo respiró y se sacudió la presión. Pero de las victorias, yo me quedo con la del Albacete. Creo que ahí el equipo dejó una imagen buenísima en un escenario exigente como era el Carlos Belmonte, ante un rival directo, que tenía una fiesta preparada enorme, y sin embargo el conjunto pasó por encima del Albacete y consiguió un 0-3 y yo me quedo con ese partido".

De igual forma, Antonio Toledo destacó que "en el tramo final hemos jugado tanto en Zubieta como en el Carlos Belmonte, dos campos buenísimos. El equipo demostró un magnífico nivel y también le transmitió a esas personas que decían que el Sporting era solamente La Orden, que se tragasen sus palabras y que demostráramos que este equipo podía jugar en otro tipo de escenarios".

Con respecto a la confección de la plantilla de cara a la temporada 2018/2019, el onubense apuntó que "para nosotros es un orgullo poder renovar a la mayoría, prácticamente al 90% de las jugadoras que queríamos que continuasen. La columna vertebral del equipo estaba hecha en esas once jugadoras", contando a "jugadoras con contrato en vigor y con renovaciones por un año. Hemos incorporado ya a varias futbolistas y, por tanto, ahora ya nos queda la guinda". En este sentido, a las filas del Sporting han llegado un total de siete incorporaciones: Yesenia, Geraldine Leyton, Lice Chamorro, Florencia Bonsegundo, Fomchenko, Diatel y Mônica Bitencourt.

Finalmente, Antonio Toledo repasó el mercado de fichajes, que actualmente se ve acotado por las limitaciones económicas de la entidad. Según declaró, "nos tenemos que mover por un mercado de jugadoras de un fútbol más aficionado, más modesto. Ahora está surgiendo con fuerza el fútbol el Chile. Tampoco nos olvidemos que Brasil lleva mucha ventaja con el resto de selecciones. Brasil es la mejor selección de Sudamérica y tenemos la suerte de haber incorporado a dos jugadoras de Chile. Tengo una fe ciega en las dos, tanto en Geraldine, como en Yesenia, y también hemos conseguido que venga Florencia Bonsegundo, que esperemos que se adapte al fútbol español, al igual que el resto de jugadoras".