Tiger Woods hace historia en su vuelta mirando ya a la Ryder Cup

"¡Tiger! ¡Tiger!". La marea humana que siguió cada paso de Tiger Woods en el East Lake Golf Club de Atlanta estalló en júbilo cuando el estadounidense acertó su último putt y completó uno de los regresos más espectaculares que recuerde el deporte en los últimos años.

Tras cuatro operaciones de espalda, escándalos de alcohol, sexo y fármacos y una espera de cinco años o 1.876 días, el ex número uno del mundo volvió a ganar un título. Después de hundirse física y emocionalmente, de haber estado a punto de dejar el deporte, la superestrella del golf está de regreso a sus 42 años. Y lo celebró con los miles de espectadores que convirtieron el campo de Atlanta en una especie de estadio de fútbol. "No puedo creer que lo haya podido conseguir. Es un regreso increíble", dijo el ganador de 14 majors con la voz entrecortada en la entrega de premios. "He estado cinco años con el 79 clavado. Poder llegar ahora a los 80 títulos es algo que me hace sentir de una forma espectacular", añadió la estrella del golf.

Además, sus actuaciones le permitieron saltar del puesto 1.199 del ranking mundial al 13 que ocupa ahora tras su título. Y posiblemente siga creciendo. Pero la vida del deportista es vertiginosa y Woods no tendrá mucho tiempo para celebrar, porque desde este viernes disputará la Copa Ryder en París. Será su regreso al prestigioso torneo que enfrenta a Europa y Estados Unidos por primera vez desde 2012 y el mundo del golf ya se frota las manos.