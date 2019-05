Emilio Martín: “Echaré las cuentas y si me compensa, seguiré”

Hay hitos que por el hecho de repetirse no dejan de tener un valor mayúsculo. Emilio Martín logró el pasado sábado en Pontevedra su séptima medalla en un Campeonato del Mundo. La plata del onubense le confirma como uno de los mejores deportistas que ha dado Huelva en toda su historia, aunque el atleta no pierde la perspectiva ni la humildad por más batallas que gane. Martín compartió mesa y mantel en el Gastrobar Ciquitrake con otro ilustre del deporte onubense, Iván Rosado, exdelantero y actual técnico del Atlético Onubense, que pelea por el ascenso a Tercera División a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato liguero en División de Honor.

Emilio Martín explicó las complicaciones que tuvo en las semanas previas al Mundial: “A un mes tuve una lesión en el bíceps femoral y empecé a correr diez días antes del Campeonato de España. Pensé que no llegaba al Campeonato del Mundo, pero me encontré bien, la semana de antes del Campeonato de España entrené fuerte y en el Campeonato tenía los cuadríceps cargados. Además, mi hijo vino conmigo a Soria y por el camino empezó a vomitar y no paró hasta las tres de la mañana y fui al Campeonato de España sin dormir”. “Nada más terminar me puse malo y otra vez estuve unos días sin entrenar. Cuando volví a entrenar fue como si no hubiera pasado nada, me sentí bien e hice entrenamientos con tiempos que no había hecho antes. El cuerpo es así, no sé si todo esto me vino mal o bien”, explicó Emilio.

Eso sí, Martín no quiere que se entienda que el éxito estuvo en la falta de entrenamiento, sino más bien todo lo contrario: “Yo el año pasado cambié de actitud y dejé de lado lo que me tenía quemado, especialmente por el tema económico. He entrenado mucho y esa es la memoria que tiene el cuerpo. He entrenado mucho sin parar hasta que me lesioné. Todo el trabajo que había detrás ha dado la cara de manera positiva en el momento que ha hecho falta”.

A pesar de que apenas ha pasado una semana de su último ascenso al podio, el duatleta ya tiene en mente el calendario competitivo que le espera: "Mi próximo gran objetivo es el Europeo del 30 de junio, aunque antes haré algunas otras pruebas internacionales y el Campeonato de España de Duatlón Cross del 2 de junio”. Al margen del duatlón, Emilio Martín comenzó a correr maratones, vaticinando que “correré en Valencia seguramente. Intentaré mejorar mi marca, pero por satisfacción personal”.

Iván Rosado, por su parte, ha mantenido la disciplina deportiva desde su retirada, el exjugador del Decano indica que “creo tengo buenas condiciones para hacer maratones. Yo siempre corro por los pinos de Aljaraque y he corrido la nocturna, la vuelta a Huelva y la San Silvestre, pero me tuve que operar de una hernia y dejé de competir, aunque sigo corriendo todos los días”.

También habló Emilio Martín de su futuro explicó que “mientras las circunstancias me lo permitan seguiré compitiendo. Cuando siga entrenando, si no consigo buenos resultados en competiciones internacionales me retiraré. Las condiciones económicas también me tienen que compensar porque si no no tengo ningún problema en dejarlo. He ganado más dinero del que me esperaba, pero una medalla internacional más no me va a repercutir en mi vida, aunque siempre he sido ambicioso. Cuando termine el año echaré mis cuentas y si compensa seguiré. Una vez que me retire seguiré corriendo y no descarto ir a alguna prueba internacional”.

Sobre ello añadió que, “sabía lo que había cuando empecé en el duatlón, pero eso no quiere decir que me conforme, creo que es un deporte atractivo y que tiene cabida”. Por eso explicó que “no me dolería que lo convirtieran en modalidad olímpica una vez que me retire, al revés, estaría satisfecho. Me gustaría que fuera un deporte olímpico para que tenga el sitio que tiene que tener”.