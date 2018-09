Terrades repite victoria en La Gomera

Ricardo Terrades, regatista del RCMT de Punta Umbría, formaba parte de la tripulación ganadora del Sirius VI de la Armada Española, desarrollando las funciones de trimmer de mayor. La salida de la cita oceánica fue el pasado sábado 1 de septiembre a las 14:00 en aguas de Punta Umbría (Huelva), y tras navegar más de 756 millas náuticas que separan La Gomera, el pasado 5 de septiembre a las 7 horas 46 minutos y 58 segundos, el Sirius VI era el primero de los 11 participantes en llegar. Tras el barco de la Armada Española, cruzaban la meta el Adrián Hoteles, del tinerfeño Daniel Adrián, seguido del Gálbula de Pedro Gonzalo. Pero sin lograr vencer al Sirius VI en tiempo compensado. Entre los que faltaban por llegar, sólo amenazaban el triunfo del barco tripulado por regatistas de Lanzarote, barcos de menor eslora como el Pantalán Cero de Peque Doménech o el Pillabán, patroneado por el sevillano Sergio Llorca. Precisamente, era el Pillabán quien mantuvo la emoción hasta el último momento, pero finalmente no logró llegar antes de las 30 horas y 39 minutos que necesitaba el Sirius VI para proclamarse campeón también en tiempo compensado. Por tanto, se trata de un triunfo doble (en tiempo real y en tiempo compensado) del representante de Punta Umbría.

En esta última edición de la Regata Huelva-La Gomera, la meteorología ha jugado malas pasadas a los participantes y no precisamente por la fuerza del viento o el mal estado de la mar, sino por la floja intensidad eólica, lo que ha provocado que las embarcaciones no hayan podido desarrollar sus máximas velocidades. Además, se suma que los habituales vientos alisios, en esta ocasión no han sobrepasado apenas los 13 nudos de intensidad, cuando frecuentemente sobrepasan los 20 nudos. Exceptuando la zona del estrecho entre Tenerife y La Gomera, donde sí que suele haber vientos de más de 30 nudos, pero que esta vez apenas superaron los 20. También las olas del Atlántico no han sido largas y altas como suele ser norma, y la mezcla de estos factores ha provocado que los barcos no pudieran planear con frecuencia. Esta razón ha sido la principal, para que no se pudiera batir el récord de la regata que estaba en 69 horas y media, logrado por Puerto de Huelva el año pasado.