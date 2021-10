El onubense Ricardo Terrades conquista Rusia en la Sailing Champions League

La semifinal de la Sailing Champions League, o lo que viene siendo la Liga Europea de Vela, finalizó el pasado domingo en aguas de San Petersburgo (Rusia). La organización del evento corrió a cargo de la Federación Rusa de Vela, y el San Petersburg Yacht Club, que organizaron un evento de primer nivel con un gran despliegue de medios para agasajar a los 17 equipos participantes, de los cuales 14 eran rusos, un suizo, un alemán y un español, los del RCN de Arrecife 'Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air', que fueron quienes se alzaron con el triunfo final, aunque no lo tuvieron nada fácil.

El regatista onubense Ricardo Terrades aseguró al finalizar el campeonato que “me siento super feliz. Venir hasta Rusia desde España no fue nada fácil, pero el esfuerzo ha merecido la pena”. Sobre el sistema de competición, el project manager del equipo apuntaba “la Sailing Champions League es una competición muy divertida y muy interesante. La rivalidad entre los equipos es máxima. La clasificación estaba muy apretada, con muy pocos puntos de diferencia. Y aquí el mínimo error se paga caro, del mismo modo que una buena regata te da un respiro. En España ya competimos con el mismo sistema en la Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y apuestas del Estado y es un verdadero acierto”.

Y reconocía el talento de su tripulación: “nuestro equipo es muy sólido, nos conocemos desde hace muchos años y todos hemos navegado juntos en el RCN de Arrecife en Lanzarote. Cuando mezclas talento, compromiso y amistad es más fácil alcanzar buenos resultados. Contar con Nano Negrín a la caña, Rafa Lasso a la proa y al trimming Gonzalo Morales junto conmigo, ha sido un auténtico lujazo”.

El triunfo de los españoles no fue ni mucho menos un camino de rosas. Primero tuvieron que aclimatarse a las duras condiciones de frío que esa semana hubo en el Mar Báltico, navegando todos los días entre 5º C y 8º C y el agua a 10º C. Después fue necesario adaptarse y conocer bien el barco en el que competían, el MX700 que a pesar de ser muy parecido al J70 (barco en el que ya navegan en España) guardaba sus diferencias. Y por último la propia competición en la que muchos equipos tenían claras opciones de ganar y con los que la guerra en el agua fue bastante dura. Regatas muy cortas pero muy intensas que exigían estar siempre concentrados al 100% y sacarle al barco siempre el máximo rendimiento.

En total se cumplió con todo el programa previsto, celebrándose 36 mangas clasificatorias, de las cuales cada equipo navegó 18. De ahí, pasaban a la final sólo los 4 equipos mejor clasificados. El que ganara las regatas previas contaba ya con un primero en su casillero, y los otros tres finalistas estaban a cero. Todos igualados, menos el líder que partía con un poco de ventaja. Para llevarse el triunfo final era necesario ganar dos regatas en la final. La emoción estaba servida.

El equipo patroneado por Nano Negrín,'Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air', salía al agua el último día en segunda posición de la clasificación general y a tan sólo un punto del líder 'Lord of Sail - Windy Girls' de Rusia, pero seguido muy de cerca de los suizos 'Bondesee Yachclub Uberlingen' a tan sólo un punto, a dos puntos de los rusos del 'Tenzor Sport', a tres puntos de 'Calypso' también rusos y a cuatro puntos de los alemanes del 'Regatta Club Oberhofen'. Los seis primeros clasificados estaban en un pañuelo cada uno a un punto del siguiente. Y aún, cada equipo debía regatear dos mangas clasificatorias más antes de la final.

En la primera regata del día los españoles del 'Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air' hacían una salida impecable y se mantenían en cabeza toda la manga, pero en los últimos metros de la empopada final eran sobrepasados por dos embarcaciones, relegándose a la tercera posición. Quien ganó esa manga fue el líder 'Lord of Sail - Windy Girls', con lo que conseguía aumentar su ventaja en 2 puntos más respecto a los de Lanzarote. En la siguiente prueba, el equipo español descansaba y seguía bien de cerca la competición, viendo como la victoria era para los suizos del 'Bondesee Yachclub Uberlingen' mientras que el líder ruso hacía un 5º. La clasificación se volvía a apretar de manera emocionantísima.

En la última prueba clasificatoria los de 'Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air' se colocaron en cabeza gracias a una soberbia salida de su patrón Nano Negrín. Poco a poco fueron superando a sus rivales, llegando a la primera baliza de barlovento muy cerca de los rusos 'Tenzor Sport', pero gracias a una hábil maniobra los españoles que eran barco de sotavento protestaron a los rusos y el árbitro les sacó bandera roja al 'Tanzor Sport', teniéndose ellos que penalizar. Los españoles ya se habían quitado a un duro rival de encima, siguieron navegando con tranquilidad y una buena táctica permitiéndoles ganar la última regata clasificatoria y pasar como líderes a la gran final.

Toda la emoción estaba en la gran final

La final estaba reservada para los 4 mejores, 'Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air' en primer lugar, seguido del ruso 'Lord of Sail - Windy Girls', los suizos del 'Bondesee Yachclub Uberlingen' y los alemanes del 'Regatta Club Oberhofen'.

Los canarios partían ya con una victoria parcial y quien consiguiera dos victorias se proclamaba campeón. En la final, los de Lanzarote volvieron a hacer una impecable salida por sotavento, mientras que los alemanes lo hacían por barlovento. Tras una apretadísima primera ceñida en la que ambos equipos estuvieron muy atentos a los roles, los alemanes cruzaban por la proa de los españoles amurados a estribor y los nuestros se veían obligados a pasarles por la popa. En ese momento los alemanes viraron a babor para marcar a los españoles y éstos intentaron forzar una penalización orzándoles desde sotavento. Pero en esta ocasión el árbitro internacional sacaba bandera roja a los españoles, que se tuvieron que penalizar y perder sus opciones de triunfo, finalizando en tercera plaza en esa regata.

En la siguiente regata de la final, el equipo de Nano Negrín, Ricardo Terrades, Rafa Lasso y Gonzalo Morales hacía una mala salida y condicionándose para toda la regata. Los líderes de esta manga fueron claramente los suizos, quienes tenían controlados a sus rivales hasta la última empopada. Ahí fue cuando los de Lanzarote prolongaron por la derecha esperando nuevas presiones de viento. Suizos y alemanes optaban por trasluchar e ir a la izquierda. Al cabo de pocos minutos la presión entró por la derecha beneficiando a los españoles y al ruso 'Lord of Sail'. Españoles y rusos empezaron a navegar en modo alto, con foque desplegado y spinnaker a mucha más velocidad que sus contrincantes hasta que finalmente cruzaron la línea de llegada en primera posición y así se convirtieron en los campeones de esta disputadísima Sailing Champions League Sant Petersburg Cup.

La victoria en San Petersburgo daba la posibilidad a participar en la gran final europea que se disputará en Porto Cervo (Italia), cita a la que los canarios del 'Lanzarote European Sports Destination - Wacaf Air' no fallarán. A nivel nacional, el mismo equipo aunque con otros tripulantes seguirá compitiendo en la Liga Española de Vela - Trofeo Loeterías y Apuestas del Estado. Tras un primer evento celebrado en El Arenal (Mallorca) los del RCN Arrecife - Lanzarote lideran la clasificación con más de 20 puntos de ventaja y deberán volver a navegar durante este mes de octubre en aguas de Calpe a bordo de los Tom 28 Max y optar nuevamente al título de campeón de la Liga Española de Vela 2021. Triunfo que ya consiguieron en 2019, mientras que en 2020 fueron subcampeones.