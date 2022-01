El Tecnik 87 consigue cuatro medallas en los Campeonatos de Andalucía de tenis de mesa

El Club Tecnik 87 logra cuatro títulos en el Campeonato de Andalucía de veteranos celebrado recientemente en Vegas del Genil (Granada). Juan Luis González consiguió el ansiado doblete: campeón individual y por equipos +40 junto con su compañero el olontense Javier Orelogio, que no cedieron ningún partido en todo el torneo.

"He jugado estos días estupendamente, muy tranquilo e impresionado del juego que he desplegado en este campeonato, he sorprendido a mi rival de la final y no le he dejado desplegar su juego, ganándole tres sets a cero", afirmó Juan Luis tras finalizar la entrega de premios.

Por otro lado, en categoría veteranos +50, el club onubense con el tándem Antonio Álvarez y Manuel Justo se adjudicó el subcampeonato por equipos cediendo en la final con el Tecnigen Linares por 3-1. El capitán del equipo, el palista Antonio Álvarez, además alcanzó un tercer puesto en categoría individual.

Con estos resultados, el tenis de mesa onubense demuestra su hegemonía en Andalucía en categoría veteranos. Si además le añadimos los otros dos títulos de equipo de este año, Campeonato de España y el Campeonato de Liga Andaluz, el Tecnik 87 cerró un año impresionante e insuperable con el triplete.