Suspendidas las X Millas del Guadiana por obras en el puente

Las X Millas del Guadiana, competición programada para el próximo 11 de noviembre, no se celebrará este año por las obras en el puente internacional que une España y Portugal, informó ayer la organización de la prueba, que había celebrado hasta el momento 26 ediciones de manera ininterrumpida.

Al no existir una alternativa para realizar el recorrido, los municipios portugueses de Vila Real do Santo Antonio y Castro Marim, el Ayuntamiento de Ayamonte, el Grupo Deportivo Picnic y el Club Atletismo de esta localidad onubense han acordado no celebrar la prueba.

La organización destacó que este evento, de 17,2 kilómetros, se ha convertido en un "referente del atletismo de larga distancia" y que en él han participado "numerosos atletas populares y consagradas figuras del panorama internacional".

También se expuso que la prueba es "muy compleja" y requiere "un trabajo de planificación previo muy importante y laborioso", con "máximas medidas de seguridad", lo que no es compatible con las obras de rehabilitación integral del puente, que no está cerrado al tráfico pero que cuenta con menos carriles.

Los organizadores esperan volver a celebrar la carrera una vez que acaben las obras.