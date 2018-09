Sufrimiento por relajación

En el fútbol actual nadie gana solo con el nombre y con la camiseta. El San Roque creyó ayer en algunos momentos que sí se podía y tras una primera mitad en la que pudo golear al Guadalcacín, acabó sufriendo más de lo esperado para llevarse tres puntos gracias al gol de Moha que le permiten seguir en la zona alta de la clasificación.

Los antecedentes del partido anunciaban un duelo desigual, con un San Roque que tenía la obligación de llevar el peso del juego para buscar la victoria y un Guadalcacín muy mermado por las bajas que se presentaba en Lepe sabiendo que tendría que sufrir si quería obtener al menos un punto. El equipo lepero supo asumir su papel favorito y dominó el partido desde el primer minuto, sabiendo además tener paciencia para buscar los huecos en la poblada defensa visitante. Así pasaron los primeros veinte minutos de partido con el balón la mayor parte del tiempo en poder de jugadores aurinegros, pero sin llegar a poner en aprietos la puerta del Guadalcacín.

A partir del minuto 25 el San Roque comenzó a llegar cada vez con más asiduidad y con más peligro sobre el área contraria. La primera ocasión clara la tuvo el equipo lepero en la cabeza de Pedro Mérida, que remató un buen centro de Fran Lepe tras una larga posesión, pero el remate del delantero aurinegro acabó en saque de esquina tras la intervención de Lebrón y tocar el balón en el larguero. Poco después era Pablo Ganet el que ganaba línea de fondo, pero su centro raso se paseó por el área del Guadalcacín sin encontrar rematador. El siguiente en intentarlo fue Nico Gaitán con un disparo duro desde el borde del área que desvió a córner Lebrón.

Ante el caudal de ocasiones que estaba teniendo el San Roque en este tramo del choque se intuía que solo era cuestión de tiempo que llegase el gol lepero. Este gol llegó en el 35 en la acción más brillante de toda la primera mitad. Tras tocar y tocar el ataque local con mucha paciencia, el balón le llegó a Pablo Ganet al borde del área desde donde vio el desmarque de Pedro Mérida al que habilitó para que este asistiera a Moha que remató al primer toque el primer gol aurinegro. Pedro Mérida volvió a ejercer de asistente, en esta ocasión devolviéndole la pared a Higo Rocha, pero el remate final del brasileño se encontró con una gran respuesta de Lebrón.

La segunda mitad siguió con la misma tónica que la primera y con ocasiones por parte del equipo entrenado por Álex Hornillo. La más clara, un remate de cabeza de Higor Rocha a centro de Fran Lepe que detuvo Lebrón en la misma línea de gol. La primera ocasión del Guadalcacín en este periodo tuvo que llegar por un error del San Roque. En el 65, Cerpa se entretiene y acaba perdiendo el balón en el centro del campo, dando paso a una rápida contra del Guadalcacín que si no acabó en gol fue por la rápida y oportuna acción de Ekedo que cortó el pase que buscaba Fran Jiménez en el área lepera. Esa jugada acabó sin consecuencias en el marcador, pero marcó un punto de inflexión en el partido con la pérdida del control del mismo por parte del San Roque. Tanto que el empate del Guadalcacín estuvo cerca de llegar en el 71, pero el disparo de David Piñero desde la frontal del área no encontró por milímetros la portería de Nico Monclova. El San Roque no acabó de recuperar el control del partido, aunque pudo hacer el segundo en el descuento.