Subcampeonato para Juan Pérez 'El chileno'

El corredor afincado en Huelva Juan Pérez El chileno se ha proclamado subcampeón de la Copa de España de Ultratrail de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme). El corredor del Club Ultratrail Huelva logró la tercera posición en la última prueba de la competición, celebrada en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera tras cubrir un exigente recorrido de 86 kilómetros con 6.200 metros de desnivel positivo que va desde la costa cántabra hasta los Picos de Europa.

Pérez partía como uno de los favoritos al título junto a otros corredores como su compañero de la selección andaluza Juan Chacón y Andreu Simón. Tras 11 horas y 21 minutos de esfuerzo entró tercero de la general por detrás de un intratable Borja Fernández (10:32) al que siguió Andreu Simón (10:53), puesto que le valía el título de campeón de la Copa por delante de Juan, que completa una excelente temporada con un subcampeonato de España tras haber logrado anteriormente el título de Andalucía.

El chileno asegura que "estoy muy contento, ha sido muy emocionante hacer podio en esta carrera y lograr el subcampeonato de España para poder celebrarlo con la gente de mi club que vino por sorpresa a apoyarme desde Huelva. Desde que comenzó la carrera no tuve buenas sensaciones pero saber que mi gente estaba esperándome en la meta me hizo sacar casta y luchar hasta última hora para intentar hacer podio pese a que sabía que quedando cuarto o quinto me bastaba para lograr el subcampeonato".

Sus compañeros de la selección andaluza cosecharon más éxitos. Así, Sofía García ganó el título de campeona de la Copa y Víctor Pimentel y Juan Chacón fueron campeón y subcampeón en la categoría de veteranos.