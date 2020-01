El Sporting vuelve a la competición visitando al Granadilla

Regreso a la competición tras las vacaciones de Navidad. El Sporting Huelva, Ciudad que Marca, cierra la primera vuelta con el primer encuentro de 2020, en el que visitará en El Médano a la UD Granadilla Tenerife Sur a partir de las 13:00 horas de mañana sábado (12:00 en horario insular).

El técnico del equipo, Antonio Toledo, recordó antes del último entrenamiento que "este fin de semana acabamos la primera vuelta de la competición. La verdad es que ha sido una primera vuelta dura, una primera vuelta complicada, en la que hemos tenido altibajos, y, sobre todo, nuestra principal asignatura pendiente ha sido la falta de gol, que nos ha privado de puntuar en algunos partidos".

Para este encuentro, correspondiente a la 15ª jornada de la Primera Iberdrola, Antonio Toledo no podrá contar ya con Sara Navarro ni con Oluwatobiloba Olanrewaju, que han causado baja tras rescindir de mutuo acuerdo sus contratos con el club. Estas bajas serán cubiertas en los próximos días por varias jugadoras que reforzarán el plantel con la necesidad de superar la falta de gol del equipo.

Así, Antonio Toledo adelantó ayer que "el club ya tiene cerrado prácticamente el tema de refuerzos. Vendrán tres jugadoras nuevas, dos futbolistas han causado baja de mutuo acuerdo y esperamos que las nuevas incorporaciones nos ayuden a solucionar este problema grave que estamos teniendo" con la portería contraria.

En lo estrictamente deportivo, el objetivo no es otro en esta primera cita de 2020 que acabar de la mejor manera posible la primera vuelta, lo que se traduce en traer un resultado positivo que permita finalizar la primera mitad de la competición fuera de los puestos de descenso.

No solo eso, sino que una victoria podría hacer que superara en la clasificación al rival de este, sobre que el que Antonio Toledo opinaba que el conjunto tinerfeño "no era a priori un equipo para luchar en esas posiciones. No olvidemos que la temporada pasada fueron cuartas, hicieron un gran año. Esta temporada han tenido dudas, no han despegado aún pero tienen una gran plantilla. Es un campo difícil, siempre complicado el de Tenerife, pero nosotros vamos con ganas, con intención de conseguir un resultado positivo que nos permita mantenernos fuera de las posiciones de descenso".

"Es muy importante conseguir un buen resultado en Tenerife para que el equipo, en este nuevo año, tenga confianza para afrontar próximos compromisos, como el del Atlético de Madrid, en el que iniciaremos la segunda vuelta, pero es que ya no hay enemigos pequeños, ya después te llega el Tacón, que ya no es el equipo que empezó la liga, vas a Sevilla, todos partidos complicados. En la segunda vuelta no va a haber ningún partido fácil", continuó.

Con ese objetivo viajó la expedición a primera hora de esta tarde a Tenerife, donde pernoctará hoy antes de la cita de mañana. El partido será televisado por #Vamos de Movistar+.