El Sporting visita al Real Madrid en Valdebebas

El Sporting de Huelva visita mañana a las 12:00 al Real Madrid en Valdebebas, en el partido correspondiente a la 28ª jornada en la Primera Iberdrola. El conjunto onubense, que cayó por 0-1 ante el conjunto merengue en la primera vuelta, buscará puntuar ante el tercer clasificado y seguir sumando puntos de cara a la consecución del objetivo de la permanencia.

La entrenadora del equipo, Jenny Benítez, recordó en la previa del encuentro ese último encuentro de 2020 en La Orden: "el equipo en la primera vuelta contra el Real Madrid creo que en La Orden estuvo muy bien. Le faltó un poco de físico al final del partido. Es verdad que el gol llega de un tiro y un rebote que le hace una parábola a Chelsea pero, bueno, ahora estamos los dos equipos en una dinámica positiva, completamente diferente a lo que estábamos en ese momento y yo creo que va a ser un partido disputado, va a ser un partido creo que bonito de ver y nosotros tenemos que plantearlo el partido como lo planteamos con el Levante: intentar ir de tú a tú y conseguir puntuar fuera de casa".

Jenny Benítez se fijó en el último encuentro como visitante (2-2 ante el Levante), como espejo para traerse un resultado positivo de la capital de España, aunque a sabiendas de las diferencias entre uno y otro equipo: "el Real Madrid tiene jugadoras en banda muy muy rápidas, de las más rápidas de la categoría, que te definen en acciones técnicas en segundos y tenemos que plantear el partido de manera diferente que el Levante pero casi igual, intentar cerrarle todos los espacios y aprovechar las oportunidades que tengamos".

Sea como sea, el Sporting buscará de nuevo dar su mejor versión: "La intensidad de este equipo tiene que ser al 200%, porque los rivales te pueden ganar por calidad o te pueden ganar por otra cosa, pero en intensidad y en garra tenemos que estar por encima de todos. Hemos mejorado en la faceta ofensiva, el equipo está marcando más goles, está generando muchísimas más ocasiones que al principio de temporada y creo que los resultados han llegado gracias al buen hacer de la plantilla".

A la baja de Mikela Waldman por lesión se une la de Fatou Kanteh, que se pierde el encuentro de este fin de semana por acumulación de amonestaciones. Por lo demás, está el resto del plantel disponible.

Jenny Benítez, que no podrá repetir once debido a la sanción de la atacante gerundense, señaló sobre ese inconveniente que "la baja de Fatou Kanteh es importante pero yo creo que cualquiera de las que está en el banquillo está perfectamente preparada para salir a jugar en el once".

Con todo ello, Jenny Benítez convocó tras la sesión del viernes a las siguientes 18 jugadoras, que han viajado hoy a tierras madrileñas: Chelsea, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Claire Falknor, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Sofía García, Gey y Pamela Begić.