El Sporting toma aire a costa del Granadilla (2-1)

El Sporting Huelva ha vencido por 2-1 al la UD Granadilla y ya está cuatro puntos por encima de los puestos de descenso. El partido comenzó con un tímido acercamiento del equipo visitante que abortó con un despeje desde el suelo Cinta Rodríguez (4'). A partir de ahí cogió el timón del partido el equipo onubense que en el minuto 7 forzó un saque de esquina tras una falta sobre Fatou Kanteh. jugada tras el lanzamiento de esquina termina con un centro-chut de Yoko Tanaka que detuvo Aline Reis. Siguió un minuto después un disparo desde el pico del área de Fatou Kanteh que detuvo en dos tiempos Aline Reis, y ya en el minuto 13 un cabezazo alto en el áre de meta después de botar un córner Fatou Kanteh. Yoko Tanaka volvía a intentarlo con un cabezazo al cuarto de hora de partido que detuvo Aline Reis.

En el ecuador del primer tiempo una falta lanzada por Pisco no significó el 0-1 entre la intervención de Anna Buhigas, que sustituyó a Chelsea en la portería tras lesionarse en el calentamiento la guardameta inglesa, y el larguero. Un par de minutos después la guardameta hispanoestadounidense del Sporting Huelva detuvo un disparo desde la zona derecha del ataque visitante de Martín-Prieto. La delantera sevillana también forzó una falta señalada a Cinta Rodríguez junto a la lateral del área, a pesar de que la central se llevó limpiamente la pelota (28'). No obstante, el libre directo no influyó en el partido al lanzarlo Pisco muy por encima del marco Anna Buhigas, que un minuto después salvó la mejor ocasión visitante del primer tiempo, un disparo en el área de María José Pérez que salvó la arquera sportinguista.

El Sporting jugaba seguro atrás y con mucha movilidad de las jugadoras de la medular y la delantera, lo que provocaba situaciones de peligro a favor del equipo como un córner forzado por Mayra Ramírez que incomprensiblemente no se tradujo en una pena máxima después de que tras el lanzamiento de esquina Cinta Rodríguez recibiera una patada en el hombro de Natalia Ramos. La jugada acabó sin que la colegiada señalara nada en esa acción y con un disparo de Fatou Kanteh que detuvo Aline Reis (31'). Contestó María José Pérez con un disparo desde la frontal por encima del marco de Anna Buhigas (39'). El primer tiempo acabó con un disparo desde fuera del área de Fatou Kanteh que se marchó ligeramente desviado (42').

El equipo canario intentó cambiar la dinámica del partido tras la segunda mitad con un triple cambio al descanso, pero lo mejor estaba por llevar para el conjunto onubense. Avisó en el minuto 46 Yoko Tanaka con un disparo que no vio puerta, y cuatro minutos después se asoció con Fatou Kanteh para que la gerundense acabase plantándose en el área y batiendo a Aline Reis para inaugurar el marcador (50'). El Sporting Huelva buscó el segundo tanto desde ese momento, y como muestra un botón: un centro desde la línea de fondo de Fatou Kanteh tras librarse con una gran acción técnica de Silvia Doblado. Sin embargo, Aline Reis evitó el cabezazo de Vanesa Santana en el área de meta (59').

Sí que logró cabecear Vanesa Santana un córner botado por Claire Falknor tres minutos después, aunque detuvo la guardameta rival el esférico. En el minuto 67 buscó el empate el equipo tinerfeño con un balón desde la retaguardia de Patri Gavira para Martín-Prieto en el área, que logró controlar pero vio cómo una sensacional Cinta Rodríguez taponaba su disparo, como también taponó, con la ayuda de Castelló, otro disparo peligroso desde la frontal de las insulares (73').

También buscó el empate Martín-Prieto con un disparo que se le marchó alto a la exsportinguista (77'). El Sporting seguía defendiéndose de los acercamientos visitantes, como en un disparo desviado a la media vuelta de Ana González tras un saque de banda (82') o en un balón colgado al área que salvó blocando por bajo una muy segura Anna Buhigas (83'). Pero Dany Helena dio el golpe definitivo con un tanto de vaselina tras recibir la pelota de Yoko Tanaka, tanto que daba la tranquilidad, al menos por el momento, al equipo.

Y es que en el segundo minuto de recuperación de tiempo perdido Kayla Adamek recortó distancias al rematar en el área un centro desde la derecha, aprovechando que el equipo onubense jugaba con una jugadora menos por lesión de Cinta Rodríguez, que se tuvo que marchar a un centro hospitalario con un golpe en la nariz. El partido estuvo parado por lesión de la visitante Sara López, que tuvo que ser retirada en camilla por las asistencias sanitarias y ser atendida de una brecha en la frente, acabó tras cumplirse el minuto 100 de partido con el equipo buscando la portería contraria como prueba de la superioridad mostrada por el equipo en el día de hoy.

El Sporting Huelva regresará mañana por la mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro de la 22ª jornada, en el que visitará al Athletic Club en Lezama el domingo 14 a partir de las 11:30.

Ficha técnica:

Sporting: Anna Buhigas, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez (Sofía García, 93'), Claire Falknor, Fatou Kanteh (Dany Helena, 70'), Mayra Ramírez (Mikela Waldman, 79'), Kristina Fisher, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka y Paula Romero.

Granadilla: Aline Reis, Martín-Prieto, Pisco, Allegra Pojlak (Ange Koko, 46'), Natalia Ramos, María José Pérez (Kayla Adamek, 46'), María Estella, Silvia Doblado (Clare Pleuler, 64'), Patri Gavira, Yerliane Moreno (Ana González, 73') y Aleksandra Zaremba (Sara López, 46').

Goles: 1-0 Fatou Kanteh (50'). 2-0 Dany Helena (84'). 2-1 Kayla Adamek (92').

Árbitra: González González (c. gallego). Amonestó a la local Claire Falknor (80') y a los visitantes Aleksandra Zaremba (55') y Aythamy Díaz (segundo entrenador, 68').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 21ª jornada de liga en la Primera Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden ante unos doscientos espectadores.