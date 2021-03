El Sporting no teme al Atlético de Madrid

El Sporting Huelva recibe mañana sábado a las 12:00 en los campos federativos de La Orden al Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la 23ª jornada de liga en Primera Iberdrola. El equipo onubense llega a esta jornada tres puntos por encima de los puestos de descenso, aún por disputarse el encuentro aplazado ante la Real Sociedad, y después de haber completado un partido muy completo el pasado domingo ante el Athletic Club a domicilio, en el que consiguió un valioso empate.Esa ventaja sobre la zona baja se vio recortada un punto el pasado fin de semana, pero según Jenny Benítez "es algo normal, ahora todos los partidos están más igualados, da igual con el que te enfrentes, si es de la zona de arriba o de la zona de abajo y creo que lo bueno nuestro del empate es que ahora miramos las clasificación y está todo más cerca: Valencia está más cerca que antes y estamos viendo que podemos meter a muchos más rivales y que el sufrimiento no solo va a ser de los cinco o seis equipos" de la zona más baja de la tabla, "sino que va a tener más equipos en la lucha" por eludir la Reto Iberdrola.Del encuentro de la semana pasada la entrenadora destacó que dominó el encuentro el conjunto onubense: "la verdad es que el equipo estuvo muy bien en todas las fases del juego, maduró el partido y lo llevamos a nuestro planteamiento y creo que el Athletic se vio sorprendido por la mejoría que ha tenido el equipo desde que jugamos aquí en Huelva con ellas y creo que es merecido el empate. Es verdad que después de empatar nosotros creo que el equipo causó a lo mejor, gracias al esfuerzo que había hecho durante esos minutos, estuvo un poco de bajón, porque creo que nos relajamos después del gol y no supimos quizás leer y buscar el segundo gol, que creo que estaría más cerca, antes que ellas tuvieran esa ocasiones".Jenny Benítez tiene disponibles a todas sus jugadoras para este envite, con la única salvedad de Cinta Rodríguez, aún convaleciente de la intervención quirúrgica en su nariz tras el golpe recibido en el anterior encuentro en casa. Con todo ello, la convocatoria está formada por: Chelsea, Ana Carol, Vanesa Santana, Mikela Waldman, Claire Falknor, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal, Yoko Tanaka, Sofía García, Gey y Pamela Begić.Por su parte, el rival de este fin de semana no llega en su mejor momento, algo que tendrá que aprovechar con cautela el conjunto sportinguista según su entrenadora: "Nosotros tenemos que ir a por todas en La Orden, ya lo saben ellas. Da igual el rival que venga, nosotros tenemos que intentar ganar los tres puntos y sumar de tres. El Atlético de Madrid es verdad que está este año en una montaña rusa, en una montaña rusa deportivamente, pero tiene un equipazo, de las mejores jugadoras que puede haber en la liga y nosotros tenemos que plantear un partido de tú a tú, aprovechar nuestras ocasiones y no dejar que el rival nos cree ocasiones y mostrarle dificultades en el aspecto ofensivo".Se espera un gran ambiente, dentro de lo que permite la normativa sanitaria por la COVID-19, en las gradas después de haber confirmado una gran mayoría de abonados su presencia en el encuentro de este sábado y de que el público en general haya respondido a la puesta en venta de un paquete limitado de entradas para este encuentro.Sobre la importancia de la hinchada, Jenny Benítez dijo que "la afición juega un papel muy muy importante, se vio contra el Granadilla, que cuando el equipo quizá baja un poquito el ritmo la afición se pone a animar y las jugadoras vuelven a subirlo y lo necesitamos más que nunca, porque la salvación pasa por La Orden y sacar puntos fuera. Nosotros, ganando nuestros partidos de casa y puntuando fuera, tenemos más posibilidades de conseguir la permanencia".