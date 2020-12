El Sporting se reforzará en enero

El director deportivo del Sporting Club de Huelva, Antonio Toledo, habló con motivo de la finalización de 2020 para tratar diversos temas de actualidad. En primer lugar hizo una valoración de la derrota ante el Real Madrid, en un partido que “ha sido una pena porque los 30 primeros minutos el equipo ha estado muy bien, ha presionado muy arriba, ha puesto en muchas dificultades al Real Madrid y ha sido una pena el gol de Jakobsson en el rebote, que el balón golpea a Fisher y sorprende a Chelsea por arriba. Yo creo que ha sido un partido que lo justo hubiese sido un empate. En la segunda, evidentemente, hemos pagado el grandísimo esfuerzo que ha hecho el equipo en la presión en la primera parte y los cinco partidos que ha jugado en los últimos 15 días”. Volvió hablar de que había sido “una pena” el desenlace de un partido del que “el resultado no ha sido justo”.

En cuanto a la marcha del Sporting Huelva, Ciudad que Marca en la Primera Iberdrola, “el equipo, evidentemente, ha ido subiendo su rendimiento. Nos ha costado arrancar esta temporada porque hemos tenido una pretemporada especial con el tema de la pandemia, donde no se jugaron partidos amistosos ante equipos femeninos y el equipo se metió en la liga con poco rodaje. Entonces, en las primeras jornadas costó pero a raíz creo que del empate que conseguimos en el campo del Atlético de Madrid el equipo ha subido en la autoestima y ahora mismo es un equipo que puede competir con cualquiera. Nos cuesta trabajo hacer goles pero yo creo que competimos en todos los partidos”.

Desde que dimitió de su cargo de entrenador y ya no vive los partidos en el banquillo reconoce que “se pasa muy mal desde fuera en la grada siguiendo el equipo, sabiendo que en cada partido nos jugamos muchísimo porque esta liga hasta los últimos partidos yo creo que vamos a estar sufriendo un grupo de 7 u 8 equipos. Esta temporada, con el descenso de 4 equipos, creo que todo va a estar muy competitivo y tendremos que sufrir, pero yo confío plenamente en el equipo. Estoy convencido de que con el trabajo que se está haciendo vamos a pelearlo como todos los años y al final vamos a conseguir el objetivo, que es mantenernos en la categoría una temporada más.

Lo que está claro es que la Primera Iberdrola es cada día más competitiva: "Aquí hay un equipo que está por encima de todos y juega a otra cosa, que es el Barcelona, con el que, cuando te enfrentas, es mejor pasar página y salir vivo, digamos, de estos partidos y con el resto pues se puede sacar puntos con cualquier equipo. Evidentemente, con esto de que descienden 4 equipos esta temporada es más complicado pero va a haber ahí metidos 7 u 8 equipos luchando por esas 4 plazas y ahora con 10 puntos nos quedan todavía 4 partidos para acabar la primera vuelta. Yo creo que si somos capaces de conseguir seis o siete puntos más estamos en una media buena para en la segunda vuelta acabar de despegar y salvarnos una temporada más”.

Dadas las circunstancias, anunció que se ha visto obligado a hacer uso de la ventaja de fichajes de enero, a pesar de que cuenta con un “presupuesto muy ajustado. Yo sé que todos los equipos van a ir al mercado de invierno y, bueno, sobre todo los equipos que se están jugando mucho en la parte baja de la clasificación. Nosotros vamos a traer una jugadora para la defensa porque me reúno periódicamente, casi todas las semanas, con Jenny, con Rubén, con Julián, miembros del cuerpo técnico, y ellos piden que en esa zona del equipo hace falta otra jugadora, porque ahí se acumulan muchas amonestaciones, acumulación de tarjetas, y a medida de que va pasando la competición esto pesa bastante. Entonces, vamos a traer una lateral colombiana de la selección sub-20. Espero que se confirme en los próximos días. Estamos haciendo los trámites y, por tanto, tendremos una jugadora más, si Dios quiere, a partir de enero”.

"Yo espero y confío que esto vaya poco a poco mejorando. Es verdad que las perspectivas para el próximo mes no son buenas. Hay que ser coherentes y saber que a pesar de que la vacuna puede ir solucionando pero no a muy corto plazo. En lo que más pienso es en los seguidores del Sporting, que pueden venir poquitos”, dice Toledo. De hecho, ante el Real Madrid acudieron a La Orden “por primera vez en el último mes, y que se pierden una liga preciosa como es esta que tenemos este año, con muchísima competitividad, con 18 equipos y siento no ver estas gradas llenas de público como a mí me gustaría pero, sobre todo, que tengan máxima confianza en el club, en los que estamos aquí, en los responsables tanto en el cuerpo técnico, en Jenny, máxima responsable ahora en la parcela de primera entrenadora, como los que estamos detrás trabajando para que este club una temporada más permanezca en la elite y, sobre todo, que nos sigan apoyando y desearles a todos unas felices fiestas, entre comillas, dentro de lo que estamos pasando”.