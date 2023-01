El Sporting cae por la mínima ante la Real en las semifinales de la Supercopa

La Real Sociedad se ha convertido en el primer equipo clasificado para la final de la Supercopa femenina de fútbol al vencer al Sporting de Huelva por 1-0, logrado por Bernabé en la segunda parte. El partido, con escasas oportunidades en la primera parte, fría en el juego, en lo meteorológico y en la grada, con escasa presencia de publico, se animó algo en la segunda parte, donde, sobre todo las realistas, tuvieron más oportunidades de conseguir algún gol más a cargo de Amaiur y JensenEn el caso del cuadro vasco, llegaba a la cita como subcampeón liguero y las onubenses como subcampeonas de la Copa de la Reina la pasada edición. En este temporada, en el único partido que las había enfrentado vencieron las txuri urdin por 2-0, con goles de Amaiur Sarriegi y Synne Jensen. No obstante, ninguno de los dos equipos pasa por su mejor momento, ya que las vascas han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros ligueros y las andaluzas solo han ganado uno de los últimos cinco.Una muestra fue la primera parte, que transcurrió con igualdad, ya que aunque tuvo un mayor dominio del juego y posesión la Real Sociedad, no concretó ante la puerta onubense, que esperaba su oportunidad al contragolpe. La Real solo realizó dos disparos entre los tres palos, a cargo de Gaby (min.5) y Arnaiz (min.42), resueltos sin problemas por Chelsea, mientras que el único del Sporting no llegó hasta el minuto 32, cuando Simonsson tras una jugada individual empalmó desde la frontal con la derecha, que resolvió la meta txuri urdin.La segunda parte, con la misma tónica, dominio del juego de la Real, pero con más acierto, con sendos remates de Gaby, y el primer gol, fruto de un disparo desde dentro del área de Bernabé, tras rechaces de la defensa del Sporting a un corner botado por las realistas. Las onubenses intentan responder con un disparo desde la frontal de Sandra Castelló, que detiene Lete, pero el gol animó a las de Donosti, que en el minuto 75 estuvieron a punto de marcar en una jugada de Jensen, muy activa desde su salida al campo, que saca Ballesté cuando ya se cantaba el gol.En los minutos finales, el Sporting adelantó líneas buscando el empate, pero fue Amaiur, con un disparo al palo, y Jensen, con otro que rozó el poste izquierdo de la meta onubense, las que pudieron ampliar el marcador.

FICHA TÉCNICA:

Real Sociedad: Lete; Tejada, Arnaiz, Franssi, Eizaguirre (min. 82 Amaiur), Le Guilly, Gaby, Mirari Uria (min.58 Jensen), Gemma, Vanegas, Bernabé.Sporting de Huelva: Chelsea, Carrasco, Simonsson (min. 72 María Ruiz), Hagman (min.72 Himirova), Ballesté, Patri Ojeda (min.84 Ana Carol), Sandra Castelló., Kuhn, Edgren (min.84 Barbara), Agustsdottir (min. 63 De Teresa), Balcerzack.Árbitro: María Dolores Martínez Madrona (comité murciano)Gol: 1-0, M.64: Bernabé.Incidencias: Primera semifinal de la Supercopa de España, disputada en el estadio Romano José Fouto ante cerca de un millar se espectadores.