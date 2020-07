El Sporting Club de Huelva ficha a la internacional colombiana Mayra Ramírez

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca contará para esta temporada 2020/2021 con los servicios de la goleadora colombiana Mayra Tatiana Ramírez Ramírez, internacional por su país y procedente del Independiente de Medellín, actual subcampeón del país cafetero.

Se trata de una delantera de 21 años (Sibaté, 23/3/2020) de 1,89 m de altura que debutó como internacional en 2018, un año antes de colgarse el oro en los Juegos Panamericanos de 2019 en Perú. Se define como "una jugadora agresiva, veloz", al tiempo que avanza que "vengo a marcar muchos goles" con su nueva camiseta.

Desde que surgió el interés ha venido siguiendo todo lo referente al Sporting Club de Huelva: "lo he seguido mucho, he estado muy informada" y sabe del reto que se la presenta: "cada delantera tiene una responsabilidad, que es marcar goles en los partidos y a eso voy".

Cuando surgió el interés por incorporarla al equipo, "el Sporting se comunicó con mi representante", lo que la hizo ponerse en contacto con la compatriota que forma parte de la entidad el pasado verano: "me comuniqué mucho con Korina. Ella lleva un año allá y lo he hecho muy bien. Me comentó todo el tema del Sporting de Huelva, su situación y todo. Yo creo que el Sporting de Huelva se está preparando muy bien para enfrentar esta nueva liga", donde espera "no estar siempre en problemas de descenso sino marcar la diferencia en esta liga".

Del lo que ya conoce del club onubense destaca que "Korina desde un principio me dijo que es una gran familia" y que, con el objetivo de lograr la salvación, "tienen todo muy bien planificado para nosotras. Es una familia, y entre familia nos respetamos mucho y nos respetamos en cualquier situación".

Por último, afirmó que "voy con todas las ganas de marcar una diferencia con el Sporting de Huelva. Salir del descenso y estar marcando diferencia a mitad de tabla, arriba de tabla", por lo que espera que el trabajo dé sus frutos para que "hagamos una temporada muy buena".