El Sporting disputa el derbi regional mañana

Dos semanas después del último compromiso liguero, esta vez el parón por los compromisos internacionales, el Sporting Huelva, Ciudad que Marca retorna a la competición con la visita en el Jesús Navas al Sevilla F.C., en partido correspondiente a la 4ª jornada en Primera Iberdrola.

Decir Sevilla - Sporting es hablar de derbi de rivalidad regional pero también de un partido entre dos equipos llamados a luchar por la permanencia en la máxima categoría: “es un equipo que en teoría tiene que estar luchando con nosotros en las mismas posiciones. La temporada pasada fueron dos partidos bastante igualados. El partido de Sevilla muy igualado también y yo creo que ese es el signo de estos partidos Sevilla - Sporting: partidos muy cerrados, partidos con poca diferencia de goles y yo creo que nos vamos a encontrar un partido de similares características. Si fuera un resultado abultado por uno de los dos equipos la verdad es que sería una sorpresa”, señaló sobre este encuentro el entrenador sportinguista.

Para Antonio Toledo, se unen “las dos caras prácticamente” del calendario. “Un mes de competición prácticamente y hemos jugado solo dos partidos. Y ahora en los próximos quince días tenemos cinco partidos. Tanto una cosa como la otra no son buenas para coger el ritmo de la competición, porque jugar dos partidos en un mes no te permite entrar en la dinámica de partios y jugar cinco partidos en quince días para mí es una locura”.

Más allá de esa circunstancia, el equipo comenzó estas dos semanas de preparación “tocado por la derrota, no por la derrota en sí contra el Barcelona,que es normal, porque ante ese equipo ahora mismo es muy difícil competir, pero ya después, sobre todo esta semana, metido en la competición, con muchas ganas de que llegue el partido del domingo, con ganas de dar una buena imagen, y sobre todo, de sumar puntos, que es lo que necesita el equipo”.

En lo deportivo, Antonio Toledo no podrá contar con Sandra Bernal, pero recuperará a Mikela Waldman, recuperada del esguince de tobillo que le hizo perderse el encuentro ante el Barça. Por contra, Pamela Begic se queda fuera de la citación dada a conocer por Antonio Toledo tras el entrenamiento de este viernes en La Tejita (Lepe), ya que aún no ha podido reincorporse a la disciplina del grupo tras su última convocatoria con la selección eslovena.

Con todo ello, la lista de convocadas está formada por: Chelsea, Korina, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Mikela Waldman, Claire Falknor, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka y Gey.

El equipo intentará estrenar su casillero de puntos, algo que no ha hecho en los dos encuentros disputados, pero no le preocupa todavía la situación en la tabla: “con dos partidos la situación no hay ni que mirarla. Tenemos un partido menos que la mayoría de los equipos. Dentro de esos dos partidos hemos recibido al Barcelona”.

La expedición partirá a las 9:00 horas hacia la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios del Sevilla F.C., para disputar un encuentro que podrán ver todos los aficionados a través de de Gol Televisión.