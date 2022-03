El Sporting busca una victoria frente al Eibar

El Sporting Club de Huelva visita este sábado a las 12:00 a la Sociedad Deportiva Eibar en el Complejo Deportivo Unbe con el objetivo de lograr una victoria ante el equipo que marca actualmente la zona de descenso para alejarse de la misma de cara a los últimos seis partidos del campeonato liguero.

El técnico sportinguista, Antonio Toledo, recordó que a pesar de la importancia de los tres puntos en juego estos no son definitivos, pues quedarán seis jornadas más para el final de la liga: "pase lo que pase habrá que seguir luchando y habrá que seguir sumando puntos porque después de ese partido quedarán 6 jornadas, 18 puntos en juego. El Eibar juega en casa, nosotros como visitantes tenemos la ilusión de sumar esos 3 puntos porque a Eibar tenemos que ir con la idea fija de ganar el partido, de abrir un poco de margen con esos puestos de descenso pero sabemos que nos vamos a encontrar un rival duro, un rival correoso, un rival intenso, que el domingo hizo muy buen partido en San Sebastián perdiendo en el minuto 91 por 2-1 y la verdad es que máxima dificultad pero confiamos plenamente en nuestro equipo"

Antonio Toledo recupera tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones a la centrocampista Vanesa Santana, aunque pierde a la delantera Mayra Ramírez, que vio la quinta cartulina amarilla del campeonato el pasado domingo ante el Rayo Vallecano.

Sobre esas ausencias recordó también el técnico que hace dos jornadas "contra el Betis perdimos a Patri, después a Vanesa, ahora a Mayra. Son cosas ya normales en los equipos cuando se llevan ya disputadas 23 jornadas, pero es una lástima que Mayra, que estaba en un buen momento, sea baja por tarjetas amarillas. Es una delantera que tantas faltas recibe a lo largo de la temporada y que precisamente haya visto 5 amarillas, pero el equipo está mentalizado en que tenemos que suplir la baja de Mayra, estamos convencidos de que así será y máxima confianza en las que salgan al terreno de juego".

Por esta baja habrá al menos un cambio obligado en el once. El técnico volvió a pedir a las jugadoras que menos minutos han estado teniendo esta temporada que den al equipo ese plus que necesita para lograr la victoria: "es muy importante, lo hemos estado comentando precisamente esta semana, que necesitamos máxima implicación de todo el plantel. Esto no lo van a sacar 11 jugadoras, tiene que ser cuestión de toda la plantilla, y máxime después de la normativa de los 5 cambios. Muchos partidos se suelen remontar o se suelen ganar en el último tramo de juego, en los últimos minutos. Por tanto, es muy importante que todas estén enchufadas en estos partidos finales de la competición".