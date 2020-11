El Sporting busca la reacción

Sin tiempo para digerir la derrota en el Jesús Navas ni para asimilar el relevo de Jenny Benítez a Antonio Toledo en el banquillo, el Sporting Huelva, Ciudad que Marca tiene hoy partir de las 16:15 horas un nuevo compromiso en la Primera Iberdrola.

El encuentro servirá de debut para la flamante entrenadora del primer equipo, Jenny Benítez, quien apenas ha tenido dos sesiones para preparar al equipo para la cita ante el equipo verdiblanco. La excapitana señalaba que se encontraba "la verdad es que un poco triste por el tema de Antonio, pero ya es verdad que Antonio llevaba tiempo planteárselo", por lo que deseaba que no se pensara "que Antonio ha dimitido por el resultado" ante el Sevilla F.C. "Antonio ganásemos o perdiésemos lo iba a hacer. Desde aquí mandarle todo mi apoyo, él ya lo sabe. Darle las gracias a él y a la junta directiva por la confianza depositada en mí. Hoy nos ha tocado trabajar, preparar el partido del miércoles, levantar el ánimo a las jugadoras. A las jugadoras desde la derrota del Valencia les ha costado mucho levantarse anímicamente y lo hemos intentado: levantarlas anímicamente y darles ese apoyo que necesitan ahora mismo porque al fin y al cabo ellas son las protagonistas y necesitan sacar lo mejor de ellas mismas.

Se trata de la primera fecha intersemanal de la temporada 2020/2021, en la que recibirá al Real Betis Balompié Féminas en un partido correspondiente a la 5ª jornada de liga, que se disputará en los campos federativos de La Orden.

A pesar de que se trata de un relevo natural en el banquillo, Jenny Benítez tiene claro que "tendré que dejar mi sello", al tiempo que dejaba entrever cuál será su manera de actuar: "Yo soy más expresiva que Antonio y me comunicaré en ese aspecto muchísimo más. En ese aspecto soy diferente pero no quiere decir que sea mejor o peor, sino que cada persona transmite las cosas de una manera y en ese aspecto soy mucho más expresiva y lo voy a seguir siendo".

Aunque no podrá sentarse en el banquillo mañana, el club ya está tramitando la ficha federativa de Rubén Santiago Osuna, hasta ahora analista y ayudante del cuerpo técnico, como segundo entrenador: "Rubén subirá a segundo entrenador y tendremos que plantearnos incluso traer a otra persona. No lo sabemos todavía cómo va a ser, porque el club es el que nos tiene que decir las cosas. Nosotros vamos a trabajar en esta línea, es lo que les he pedido a ellas, positiva: hay que remar todos a favor y contracorriente, y darlo todo", continuó Jenny Benítez.

El objetivo seguirá siendo sumar los primeros puntos de la temporada ante otro rival directo por la permanencia, y es por ello que, además de en lo táctico, hay que levantar al equipo anímicamente tras el inesperado resultado del partido del domingo.

En ese sentido, Jenny Benítez explicaba que "yo les he pedido a ellas que el trabajo es lo primero. Tienen que trabajar, que aquí tienen que dar el 200% por esta camiseta, que tienen que amar el escudo igual que lo amo yo y que dentro del campo hablan ellas. Fuera es muy fácil hablar pero tienen que demostrarlo dentro, que saquen su mejor versión y lo pongan para ayudar al equipo".

Y es que aunque quedan 33 partidos por disputarse el margen de error se reduce, y hay que evitar recaer en errores de las tres jornadas disputadas: "se trabajan ciertas cosas y dentro del terreno de juego no se plasman y creo que el equipo venía trabajando bien, lo estaba dando todos en los entrenamientos pero nos ha faltado competitividad, no dejarle las cosas fáciles a las compañeras para jugar y también que hemos tenido muchos parones. Este equipo creo que es el que más ha parado de la liga y el ritmo de partido al final te lo marca la liga y así muchas veces es imposible competir. El Sevilla fue superior a nosotros y nosotros tenemos que intentar ser superior a todos los rivales".

A las bajas de Sandra Bernal y Pamela Begić se une para este partido la de la delantera colombiana Mayra Ramírez, que está pendiente de conocer el resultado de la resonancia magnética a la que se sometió este martes para conocer el alcance de la lesión de rodilla sufrida en la visita al Sevilla F.C.

Precisamente el estado de Mayra Ramírez es lo que más preocupa en el seno del club: ""La lesión es de rodilla, de momento pinta feo, a menos que la resonancia nos diga otra cosa, porque desde ayer -por el domingo- a hoy -por el lunes- ya hay un cambio. El gesto también en la televisión es feo y raro. Ojalá se quede simplemente en un esguince de rodilla, pero por ahora es verdad que estamos preocupados", señaló al entrenadora sportinguista.

Con todo ello, la lista de convocadas está formada por las siguientes 17 jugadoras: Chelsea, Korina, Ana Carol, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Mikela Waldman, Claire Falknor, Fatou Kanteh, Kristina Fisher, Dany Helena, Jeni Morilla, Anna Buhigas, Pau, Patri Ojeda, Castelló, Yoko Tanaka y Gey.

Al partido podrán asistir como público solamente los socios de la entidad, siguiendo todas las normativas sanitarias de la Junta de Andalucía: aforo limitado, localidades sentadas preasignadas, distancia de seguridad, presentación DNI para poder entrar en el recinto y uso de mascarilla y gel hidroalcohólico y prohibición de fumar, entre otras.