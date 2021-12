Sporting - Sevilla (0-0): Cuarto empate consecutivo

El Sporting Club de Huelva ha empatado a 0 ante el Sevilla F.C. en un partido muy completo de las onubenses en el que solo faltó el gol. Las ocasiones y los acercamientos fueron del Sporting, con numerosos saques de esquina a favor, el primero en el primer minuto tras un centro desde la derecha de Fatou Kanteh que fue desviado a córner. Tres minutos después Castelló cabeceó en el área un balón a las manos de Natalia Ramos. Las visitantes no se acercaron a la portería de Chelsea hasta el minuto 15 con un balón al área del Sporting que despejó sin problemas de cabeza Patri Ojeda. La siguiente ocasión del partido llegó tres minutos después, en una jugada alrededor del área del Sporting que llegó a la misma, donde tocó Anita Marcos el esférico y ese impacto acabó siendo un tiro que, bombeado, acabó deteniéndolo bajo el larguero Noelia Ramos.

En una de las pocas ocasiones hispalenses del partido Chelsea sacó la pelota de la escuadra en el minuto 31 a córner, que no tuvo consecuencias en forma de ocasión. Tampoco pudo convertir en ocasión Mayra Ramírez un saque de banda colgado al área por Patri Ojeda. La delantera colombiana controló en el área entre dos defensoras Mayra Ramírez, pero acabó perdiendo la pelota al revolverse antes de pisar el área de meta (39’). Con un centro al área de Payne que dejó pasar en el área Chelsea para que saliera por la línea de fondo (43’) y un mano a mano que buscó Fatou Kanteh, que acabó siendo derribada por Lucía R. sin que la colegiada señalara falta, acabó el primer tiempo del partido.

En la segunda mitad el Sporting siguió buscando el marco contrario. A los dos minutos de la reanudación el lanzamiento de una falta lo remataron en el área de meta tanto Castelló como Mayra Ramírez. Ambas pidieron gol, pero el juego siguió tras el despeje junto a la línea de cal del Sevilla F.C. Posteriormente Noelia Ramos blocó por alto un centro al área de Mayra Ramírez que tocó Lucía R. con la cabeza para que no encontrara rematadora (51’). Sí que logró conectar el disparo Anita Marcos en el minuto 53 un balón desde fuera del área que se fue demasiado cruzado (53’).

Hannah Keane buscó marcarse en el minuto 62 en velocidad por la banda izquierda pero acabó derribándola en falta Nicard, mientras que en el ecuador de la primera mitad un centro desde la línea de fondo de Fatou Kanteh lo desviaron a córner. El saque de esquina acabó con el balón sacado a una mano por Noelia Ramos cuando buscaba rematar en boca de gol Castelló. Hannah Keane estuvo a punto de marcar en el minuto 71 cuando remató desviado una falata colgada por Patri Ojeda y prolongada por Mayra Ramírez.

La central onubense Cinta Rodríguez también buscó fortuna con un disparo desde fuera del área que se le marchó desviado (76’). La ocasión más clara del partido llegó a 11 minutos para el final, un disparo al palo de Hannah Keane desde la frontal del área de meta que hizo lamentarse a la californiana, que vio cómo no lograba aprovechar una ocasión inmejorable para el equipo de adelantarse en el marcador. Aun así el equipo lo siguió intentándolo, como en un centro de Mayra Ramírez desde la derecha que no pudo cabecear en el área Anita Marcos (80’), o un balón al área que remataron Mayra Ramírez y Anita Marcos y que acabó en las manos de Noelia Ramos tras cazar en la frontal Freja el rechace de Lucía R. y conectar el disparo (83’). Aun así, el partido acabó con un susto, ya que Vanesa Santana vio la cartulina roja al derribar en la frontal del área a Inma (92’). Afortunadamente, el lanzamiento de falta de Nago C. se fue desviado.

Tras este partido el Sporting Club de Huelva se ejercitará el lunes a las 10:00 en Pérez Cubillas antes de emprender viaje el martes hacia tierras madrileñas para el partido ante el Real Madrid del miércoles a las 16:00, correspondiente a la 15ª jornada en la Primera Iberdrola.

Ficha técnica

Sporting de Huelva: Chelsea, Vanesa Santana, Cinta Rodríguez, Fatou Kanteh, Mayra Ramírez, Kristina Fisher, Anita Marcos, Hannah Keane (Gey, 80'), Patri Ojeda, Castelló y Freja.

Sevillla: Noelia Ramos, Lucía R., J. Martínez (Coleman, 69'), Payne (Ana Franco, 86'), R. Otermín (Inma, 58'), Almudena, Cahynová, Nicart, Toro, E. del Estal (Nago C., 86') y Gaitán L.

Árbitra: Espinosa Ríos (c. madrileño) Amonestó a la visitante Nicart (62'). Expulsó a la local Vanesa Santana (92') y al técnico Antonio Toledo (una vez finalizado el partido).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 15ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden.