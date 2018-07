El Sporting Puerto se estrena en Madrid

El Sporting Puerto de Huelva ya conoce el calendario de la temporada 2018/19 en la Liga Iberdrola, que fue sorteado ayer en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol junto con el de la Primera División masculina.

La liga comenzará el fin de semana del domingo 9 de septiembre con la visita al Madrid C.F.F., mientras que el primer partido en Huelva será una semana más tarde ante el Athletic Club. La primera vuelta acabará en el mismo lugar que dará comienzo la primera, en tierras madrileñas, ya que el equipo de Antonio Toledo visitará al vigente campeón, el Club Atlético de Madrid (sábado 22 de diciembre).

Al igual que en la máxima categoría de la competición masculina, habrá un calendario distinto para la segunda vuelta, que comenzará el domingo 6 de enero con la visita a Huelva del Sevilla F.C. El Sporting Puerto de Huelva terminará la competición en el feudo del R.C.D. Espanyol el domingo 5 de mayo.

Antonio Toledo, entrenador del Sporting Puerto de Huelva, califica como "equilibrado" el sorteo del calendario de la temporada que se avecina, aunque advierte que "todo va a ser exigente este año". No obstante, se congratula de que "no hay Tourmalet como la temporada anterior", en la que tuvo que enfrentarse de manera muy seguida a los equipos más potentes de la competición. Eso sí, no todo iba a ser fácil, pues al técnico onubense no le gusta en demasía el tramo inicial de la competición como local: "vamos encadenando partidos muy complicados", dijo en referencia a que Athletic, Levante, Barcelona y Valencia serán los cuatro primeros rivales en casa.

Además, esta temporada trae como novedad un cambio en el formado de competición de la Copa de la Reina. El torneo lo disputarán los 16 equipos de la Liga Iberdrola durante la temporada. Los octavos de final se jugarán el domingo 25 de noviembre, los cuartos de final el miércoles 30 de enero, las semifinales el domingo 17 de febrero y la final el sábado 11 de mayo.