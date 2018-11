Antonio Toledo mantiene la calma pese a los malos resultados del Sporting Puerto de Huelva

Antonio Toledo, entrenador del Sporting Puerto de Huelva, mantiene la confianza pese a los malos resultados cosechados por su equipo en la Liga Iberdrola. La escuadra onubense es colista de la clasificación al haber cosechado solo dos puntos de 27 posibles (nueve partidos) y esta temporada aún no ha saboreado las mieles del triunfo, con un pobre balance de dos empates y siete derrotas.

Mañana el Sporting tiene una nueva oportunidad de estrenar su casillero de victorias cuando visite al Real Betis Balompié, en un encuentro que comenzará a las 19:30 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

“Hay que mantener la calma, aunque la situación es complicada. Aún no hemos conseguido ganar un partido y es para estar preocupados”

“Hay que mantener la calma, aunque la situación es complicada. Aún no hemos conseguido ganar un partido y es para estar preocupados”, destaca el técnico, quien entre los motivos a la mala racha de resultados del equipo comenta que “simplemente el nivel de la categoría ha cambiado. Los equipos se han reforzado mucho y nosotros tenemos el presupuesto que tenemos. No podemos hacer un gran desembolso y las jugadoras que destacan se marchan a otros clubes. Estamos estancados. Por ejemplo, los dos equipos que han subido esta temporada, el Logroño y el Málaga, nos duplican el presupuesto. El fútbol femenino crece cada año, los grandes clubes cada vez invierten más en sus equipos y nosotros no podemos tirar la casa por la ventana”.

Toledo, que al acabar el encuentro del pasado domingo frente al Valencia lamentó la falta de instalaciones para que el Sporting pueda ejercitarse sin tener que ir variando su lugar de entrenamiento, comenta que “es un cúmulo de circunstancias. La verdad es que el equipo no ha jugado tan mal como para llevar solo dos puntos. Por ejemplo, en el partido del domingo pasado frente al Valencia la árbitra no pitó dos penaltis clarísimos (y allí están las imágenes grabadas) y el rival marcó su segundo tanto en el tiempo añadido, cuando ya estábamos volcados en ataque. No hemos tenido suerte y ha habido varios partidos que hemos perdido en el descuento. Pero en el fútbol mandan los resultados y no sirve de nada el lamentarse. Tenemos que seguir trabajando porque la primera victoria llegará”, destaca.

Para el encuentro de mañana en Sevilla frente al Betis, Toledo tiene dos dudas: la defensa Sandra Bernal, quien lleva de baja desde comienzos de mes (jugó su último encuentro en Logroño) y la centrocampista argentina Flor Bonsegundo, que el domingo pasado tuvo que ser evacuada en ambulancia a un centro hospitalario, tras recibir un rodillazo a la altura de la espalda, aunque tras ser sometida a unas pruebas radiológicas parece que solo sufre una fuerte contusión. “A ver cómo están las dos mañana –léase hoy–, cuando volvamos a los entrenamientos. No sé si podré contar con alguna de las dos para este partido”.

Sobre el cuadro verdiblanco, que está clasificado en la sexta plaza con 13 puntos, indica que “es un equipo que tiene una plantilla afianzada desde hace varios años y se ha reforzado muy bien esta temporada. Es un equipo conjuntado que ha sabido mantener a sus mejores jugadoras. Será un rival complicado”, aunque tiene claro que se le puede ganar “como ya hicimos el año pasado, cuando vencimos por 0-1, aunque eran otras circunstancias”.

Toledo es el entrenador español que más partidos ha dirigido en la máxima categoría nacional del balompié femenino. “En el próximo que juguemos en casa, frente al Espanyol, llegaré a los 400 de Liga. Es un orgullo ser el entrenador con más partidos en la Primera División femenina. Son trece años y para mí es un privilegio”.

El técnico tiene clarísimo que su equipo no va a arrojar la toalla. “El Sporting siempre se ha caracterizado por su entrega, su lucha y saber sobreponerse a las adversidades. Aún queda mucha competición por delante y seguiremos peleando para conseguir la permanencia”, concluye.