El Sporting Puerto de Huelva es el único equipo sin victorias

El Sporting Puerto de Huelva es el único equipo de los dieciséis que forman la Liga Iberdrola al que se le resiste la victoria esta temporada, lo que le tiene colista con dos puntos en siete partidos. El equipo que dirige Antonio Toledo es el tercer equipo menos goleador con seis tantos tras el Español (4) y el Málaga (5) y el séptimo más goleado de la categoría.

Sólo suma dos empates en casa, ante el Athletic de Bilbao (0-0) y el Levante UD (1-1), y ha perdido ante Madrid CFF (3-1), el Sevilla FC (2-1), Albacete (3-2), Barcelona (1-3) y Rayo Vallecano (1-0).

Precisamente sobre la última derrota cosechada en Madrid, la jugadora Patri Ojeda explicó en declaraciones difundidas por el Sporting Puerto de Huelva que aunque visitaron un campo "siempre difícil" fueron "superiores", por lo que fue "una pena no sumar". "No sé si es mala suerte o mala racha, pero tuvimos ocasiones para irnos al descanso ganando", aseguró Ojeda, que agregó que la situación del equipo le está "pasando factura".

No obstante, indicó que el camino es "seguir trabajando para hacerse fuertes atrás y aprovechar las ocasiones que se tengan". La centrocampista Alicia Redondo coincidió con su compañera y aseguró que no fueron capaces de materializar las ocasiones que tuvieron pese a las llegadas. "Sin goles no se ganan los partidos y tenemos que tener las ideas más claras arriba para intentar sumar y avanzar en la clasificación", expresó.